شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات إيوائية في اليمن والسودان والان نبدء بالتفاصيل

المساعدات الإيوائية الطارئة

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 195 حقيبة إيوائية و195 سلة غذائية في مديرية السوم بمحافظة حضرموت، استفاد منها 2.505 أفراد بواقع 195 أسرة.وواصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة للمركز في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.وراجع العيادة 98 مستفيدًا خلال الفترة من 14 وحتى 20 أغسطس 2024م، منهم 42 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 26 فردا، وعيادة الباطنية 18 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 10 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان.وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 34 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 98 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 7 مستفيدين.وفي نفس السياق، وزع مركز الملك سلمان أمس الأول 184 خيمة و218 حقيبة إيوائية في مخيمي جول السادة وجول سنان بمديرية خنفر في محافظة أبين، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة في اليمن.من ناحية أخرى، وزع المركز أمس الأول 1.164 حقيبة إيوائية في محلية أبو حمد بولاية نهر النيل في جمهورية السودان، استفاد منها 6.693 فردا من الأسر الأكثر احتياجًا المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة، ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى السودان 2024م.ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين حول العالم.