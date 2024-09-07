شكرا لمتابعة خبر عن سائحة أمريكية: السعودية هي البلد الأكثر أماناً بالعالم وما شاهدته من تطور وتقدم مثير للانتباه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدثت سائحة أمريكية، عن زيارتها إلى السعودية، مشيرة إلى أن كان لها أصدقاء سعوديين دعوها أكثر من مرة لزيارة المملكة.

وقالت خلال مقطع فيديو ” قررت زيارة السعودية لزيارة أصدقائي والتعرف على العادات والتقاليد والمجتمع السعودي”.

وأضافت ” الشرق الأوسط بالنسبة لي كان مكان مخيف، لذلك كنت مترددة بالحضور، لكن لوجود أصدقائي في السعودية قررت أن أذهب إلى السعودية”.

واختتمت “بعد زيارتي وجدت أن السعودية هي البلد الأكثر أماناً بالعالم وما شاهدته من تطور وتقدم مثير للانتباه”.