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الإطاحة بعدد من المتسولين في منطقة الجوف .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات .

وأسفرت الجهود الأمنية بمنطقة الجوف ، عن رصد وضبط مواطن يقوم بالتسول بطريقة مباشرة من المارة ، بالإضافة إلى ضبط شخص من الجنسية اليمنية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة في إحدى الإشارات المرورية .

وتم ضبط ورصد شخص من الجنسية البنجلادشية يقوم بالتسول بطريقة مباشرة أمام المحلات التجارية .

كما نوه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسول على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكرًا بأن مكافحة التسول مسؤوليتنا جميعًا.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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