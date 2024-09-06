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عامل باكستاني يقدم العانية لكفيله في حفل زفافه.. فيديو

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شكرا لمتابعة خبر عن عامل باكستاني يقدم العانية لكفيله في حفل زفافه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حرص عامل باكستاني على مشاركة كفيله فرحته في حفل زفافه الذي حضره عدد من من أقاربه وأصدقائه وعدد من العاملين معه.

وأظهر مقطع فيديو لحظة استقبل الكفيل لعامله الباكستاني بترحاب كبير، وحاول الأخير أعطائه العانية وسط محاولات من الكفيل لإعفائه من هذا الأمر.

وحظي المقطع بالعديد من الإشادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذي أعجبوا بتصرف العامل وحرص كفيله على توفير ماله عامله.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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