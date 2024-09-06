شكرا لمتابعة خبر عن “الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان” .. ورشة عمل بمكتب وزارة البيئة بطريف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً بمكتب الوزارة في محافظة طريف وبالشراكة مع تجميع الحدود الشمالية الصحي ممثلا بمستشفى طريف العام والمركز الوطني للوقاية من الافات والأمراض الحيوانية ومكافحتها بمحافظة طريف اليوم، الخميس 5-9-2024م ورشة عمل تعريفية بعنوان “الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان ” لمربي الماشية بالمحافظة.

وتناولت الورشة العديد من المحاور أبرزها تعريف مربي الماشية بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق الوقاية منها .