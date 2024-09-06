شكرا لمتابعة خبر عن أول حصة لمعلم صيني بتبوك.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأ معلمو ومعلمات اللغة الصينية في مدارس تبوك في أعمال تدريس منهج اللغة الصينية الذي أعلنت وزارة التعليم تطبيق تدريس اللغة الصينية هذا العام في المرحلة المتوسطة في مناطق مختارة كمرحلة أولى.

وأظهر مقطع فيديو أحد المعلمين الصينيين وهو يستعرض طريقة الترحيب والتعريف بالنفس باللغة الصينية بالاستعانة بشاشة عرض داخل أحد الفصول الدراسية، وتفاعل عدد من الطلاب مع المعلم ورددوا ورائه عدد من الكلمات.

يذكر أن ذلك يأتي في إطار تعزيز تعليم اللغة الصينية في مدارس التعليم العام، ما يعكس عمق التعاون التعليمي والثقافي بين المملكة والصين.