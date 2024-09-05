شكرا لمتابعة خبر عن بوتين يشيد بدور ولي العهد في إنجاح صفقة تبادل السجناء مع أمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن امتنان روسيا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود -حفظه الله- لمساعدته في المفاوضات التي أدت إلى تبادل السجناء مع الولايات المتحدة .

وقال بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية في معرض حديثه عن صفقة تبادل السجناء التي تمت بين روسيا والولايات المتحدة في 1 أغسطس الماضي: “دول كثيرة شاركت في تحقيق هذه المهمة ، فيما يتعلق بالصحفي الأمريكي (إيفان غيرشكوفيتتس)، أو بالأحرى الشخص الذي قام بأنشطة تجسسية تحت ستار الصحفي، لقد شارك الأمير محمد بن سلمان بشكل نشط في المرحلة الأولى من العمل (على هذا الملف)، ونحن شاكرون له أيضًا، لأن ذلك أدى في نهاية المطاف إلى عودة مواطنين لنا إلى وطنهم”.

كما شدد الرئيس الروسي على أن أهم تلك النتائج يتمثل بلا شك في عودة مواطنين إلى ديارهم، وبينهم أولئك الذين كانوا ينفذون مهام خاصة لمصلحة الوطن في الخارج”.

وفي 1 أغسطس الماضي جرت أكبر عملية تبادل للسجناء في السنوات الأخيرة شملت 26 سجينا من 7 دول، استعادت روسيا في إطارها مواطنين لها اعتقلوا في دول الغرب بتهمة العمل لصالح الاستخبارات الروسية، وأطلقت في المقابل سراح 16 شخصاً بينهم أمريكيون وألمان وروس مدانون بمختلف التهم في روسيا .