رئيس الجامعة يكرّم إدارة التمريض بالمستشفى نظير حصولهم على جائزة ديزي العالمية للتمريض.

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرّم سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى إدارة التمريض بالمستشفى الجامعي، نظير حصولهم على جائزة ديزي العالمية للتمريض، وذلك يوم الخميس الموافق ٢-٣-١٤٤٦ .

وخلال الزيارة للمستشفى الجامعي، تجول رئيس الجامعة بمعرض " قصص المرضى" الذي تم ترشيحه لجائزة ديزي ، وعددهم 11 ممارساً من تمريض المستشفى الجامعي.

وثمن مدير المستشفى الجامعي الدكتور عمرو حمدي جهود رئيس الجامعة وتكريمه للمميزين من إدارة التمريض وجهودهم التي تُوجت بحصولهم على الجائزة .

وتعتبر جائزة ديزي برنامجاً دولياً لتكريم الممرضين والممرضات المتميزين ويحتفي بالرعاية المتميزة والمهارة المهنية والتعاطف الذي يقدمه فريق التمريض للمرضى والعائلات، حيث يهدف إلى إبراز دور التمريض في القطاع الصحي، وتشجيع الكادر التمريضي للحصول عليها تقديراً للعمل المهم الذي يؤدونه من مواقع عملهم المختلفة للتخفيف من معاناة المرضى وحصولهم على رعاية متميزة.

من جهتها، أوضحت رئيسة قسم التمريض بالمستشفى الجامعي الدكتورة غادة عبدالله، أن دعم قطاع التمريض هو أحد أهداف رؤية ٢٠٣٠ ؛ لذلك كان الحصول علي الجوائز و الاعتمادات العالمية مثل جائزة ديزي، هي من المبادرات الاستراتيجية لإدارة التمريض ليس فقط لرفع الرضا الوظيفي ولكن لتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضانا.