التخصصات الصحية تدرس إتاحة التسجيل على فئة "فني تمريض"

وأوضح الأمين العام، خلال المؤتمر الدولي السنوي الثاني للجمعية السعودية للتمريض، أمس، في مدينة الرياض، أن "الهيئة" تسعى من خلال هذه الدراسة إلى دعم الممارسين الصحيين في مهنة التمريض، مشيراً إلى إمكانية الممارس إعادة التقدم للتصنيف على أخصائي تمريض عند اجتياز اختبار رخصة المزاولة المهنية.
ونوّه أن "الهيئة" تعمل بالتكامل مع شركائها في المنظومة الصحية لتسهيل تجربة الممارسين الصحيين، ورفع نسبة الكوادر الوطنية في القطاع الصحي، لافتًا النظر إلى أهمية التكامل في إيجاد الحلول لتلبية الاحتياج الوظيفي بما يعزز جودة الرعاية الصحية، ولا سيما في مجال حيوي كالتمريض.
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