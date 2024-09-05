شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودية للملكية الفكرية" تعلن انعقاد أول اختبار مهني لوكلاء الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

تأهيل الكفاءات الوطنية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن عقد أول اختبار مهني مخصص لوكلاء الملكية الفكرية الذي شهد مشاركة مجموعة من المتقدمين الذين التحقوا بالبرامج التأهيلية التي صممت لتطوير مهاراتهم العملية والنظرية، بالإضافة إلى تعريفهم بآليات الاختبار.ويعد الاختبار المهني للوكلاء أحد المتطلبات الأساسية للحصول على ترخيص لمزاولة أنشطة تقديم الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية، ويهدف إلى تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة إلى جانب استعراض ممارسات وأمثلة عملية.وتضمن الاختبار موضوعات متكاملة تتناول مقدمة عامة في الملكية الفكرية، تنظيم وترخيص أعمال الملكية الفكرية، تسجيل العلامات التجارية وحمايتها، حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، براءات الاختراع، إضافة إلى النماذج الصناعية، الأصناف النباتية، الدارات المتكاملة، وقضايا الملكية الفكرية.وتدعو الهيئة الراغبين بالتسجيل في اختبار رخصة تقديم خدمات الملكية الفكرية الثاني الذي سيعقد في 14 نوفمبر 2024 لزيارة موقعها الرسمي للاطلاع على الشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على شهادة الترخيص.