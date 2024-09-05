كوستا كوفي تتعاون مع الشيف السعودي راكان العريفي لتقديم تجارب فريدة مستوحاة من النكهات السعودية الأصيلة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعكس التزامها بالابتكار واعتزازها بالثقافة المحلية، أعلنت كوستا كوفي بالتعاون مع صناعات الغانم عن قائمة جديدة من إعداد الشيف السعودي المبدع راكان العريفي.

هذه الشراكة الاستثنائية تمزج بين الأصالة والحداثة، مقدمة لرواد كوستا كوفي تجربة قهوة متكاملة تعكس روح الأصالة السعودية بلمسة عصرية.

من خلال هذه المبادرة، تعزز كوستا كوفي مكانتها الرائدة بين العلامات التجارية التي تسعى لإعادة تعريف تجربة القهوة في المملكة، متجاوزة الحدود التقليدية لتقديم تجربة فريدة تحمل طابعًا سعوديًا يليق بذائقة عملائها في الرياض. هذه الشراكة تمثل مزيجًا فريدًا بين الإرث الثقافي السعودي والتميز العالمي لكوستا كوفي.

الشيف راكان العريفي، الذي يُعرف بإبداعه وتميزه في المطبخ السعودي، نجح في تصميم أطباق مبتكرة تعكس الروح السعودية الأصيلة بلمسة عصرية.

هذه الأطباق ستكون متاحة حصريًا في عشرة من أبرز فروع كوستا كوفي في الرياض، لتقدم للعملاء تجربة غير مسبوقة تُجسد تلاحم التراث مع الحداثة.

وفي تعليق له على هذه الشراكة، قال الشيف راكان العريفي: "هذه الشراكة مع كوستا كوفي تمثل فرصة فريدة لتقديم النكهات السعودية الأصيلة بطرق مبتكرة تلبي تطلعات الذواقة في المملكة. لقد سعيت إلى دمج روح التراث السعودي مع لمسات عصرية لخلق أطباق تعكس التنوع والغنى الثقافي للمملكة. يسعدني أن أقدم هذه التجربة المميزة في مقاهي كوستا كوفي في الرياض، لتصبح جزءًا لا يتجزأ من حياة عشاق القهوة اليومية، حيث يلتقي التقليد بالإبداع في كل طبق."

كوستا كوفي لم تكتفِ بتقديم أطباق مميزة فحسب، بل أطلقت أيضًا مبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز تجربة عملائها في المملكة.

تشمل هذه المبادرات عروضًا مميزة على الأطباق والمشروبات مع أحجام وأصناف جديدة، لتقديم قيمة أكبر وتجربة متجددة في كل زيارة.

هذه العروض ستكون متاحة في جميع فروع كوستا كوفي الخمسين المنتشرة في الرياض.

وفي خطوة أخرى تعزز هذا التميز، تعمّق كوستا كوفي شراكتها مع جازين، العلامة السعودية الرائدة في مجال القهوة التي تزرع وتحصد وتحمص في المملكة، عبر تقديم منتجات جديدة من قهوة جازين، بما في ذلك قهوة جازين كريمة.

هذه الخطوة تضيف لمسة من الفخامة والجودة العالية لتجربة القهوة السعودية.

وعلقت وجدان أبو الجدايل، مديرة التسويق في كوستا كوفي السعودية، قائلة: "إن مبادراتنا الجديدة في كوستا كوفي تأتي تأكيدًا على فهمنا العميق لتفضيلات السوق السعودي. نحن ملتزمون بتقديم تجربة قهوة مميزة تجمع بين الجودة والقيمة، مع إضفاء طابع سعودي أصيل على كل فنجان. إن نجاح هذه العروض في الرياض سيمهد الطريق لتوسيع هذه التجربة إلى مناطق أخرى في المملكة، مما يتيح لعملائنا الاستمتاع بمذاق سعودي فريد في كل فروع كوستا كوفي."

وأضافت أبو الجدايل: "هذه الشراكة مع الشيف راكان العريفي تؤكد على التزامنا بتقديم تجارب قهوة مبتكرة ومميزة لعملائنا في السعودية، ونحن فخورون بتقديم نكهات جديدة تمزج بين أصالة التراث وابتكار الحداثة."

اعتبارًا من اليوم، يمكن لعملاء كوستا كوفي في الرياض الاستمتاع بهذه العروض الحصرية والمبتكرة، حيث يلتقي التراث السعودي العريق باللمسات العصرية في كل فنجان وكل طبق.