شكرا لمتابعة خبر عن وادي الجنية بالداير بني مالك يخطف الأنظار بعدما اكتسى بالأخضر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقط المصور الشاب بدر المالكي، صورة فائقة الجمال لما يسمى بوادي الجنية في محافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان التي تشهد هطول أمطار غزيرة.

وظهر الوادي وقد اكتسى باللون الأخضر وبدت الصورة وكأن المشاهد يعتقد أنها في النسما أو سويسرا، فيما كانت الصورة هي الأبرز في مختلف منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد حذر من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وصامطة، وضمد، والحرث، و الدائر، و الريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وجزيرة فرسان، ومركز الفطيحة.