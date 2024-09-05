خطة زمنية لاختبارات الفصل الأول

الخطة الزمنية لمتابعة تنفيذ أعمال الاختبارات
• بدء اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية: الأحد 26 ربيع الأول الجاري.
• اكتمال إدخال جميع معايير التقويم ودرجات الفترة التقويمية منتصف الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية: الخميس 7 ربيع الآخر المقبل.
• إعداد جدول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للمواد التحريرية ومواد التقويم التكويني، والمواد ذات الجانبين: الأحد 17 ربيع الآخر المقبل.
• بدء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول في التعليم المدمج «نظام مسارات»: الأحد 24 ربيع الآخر المقبل.
• بدء اختبارات المواد ذات الجانبين «العملي، الشفوي»: الثلاثاء 26 ربيع الآخر المقبل.
• اكتمال إدخال درجات السلوك والمواظبة ومواد التقويم التكويني ودرجات ذات الجانب «العملي، الشفوي» للمواد ذات الجانبين ومواد التعليم المدمج: الخميس 28 ربيع الآخر المقبل.
• بدء الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول ورصد الدرجات أولًا بأول في نظام نور: الأحد 1 جمادى الأولى المقبل.
• اعتماد إدخال جميع معايير التقويم، وإغلاق درجات اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية، وإعلان النتائج: الخميس 5 جمادى الأولى المقبل.
• بدء الاختبارات البديلة للطلاب الغائبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الأول للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة: الأحد 15 جمادى الأولى المقبل.
• بدء اختبارات الدور الثاني للمرحلة الثانوية «نظام المسارات» للفصل الدراسي الأول واختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الأول من العام السابق 1445هـ، وما قبله للمرحلة الثانوية «نظام المسارات»: الأحد 22 جمادى الأولى المقبل.
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