الإسعاف الجوي بنجران ينقل مصابا بحادث تصادم

وتم توجيه ثلاثة فرق إسعافية بالإضافة إلى الإسعاف الجوي وعند وصول الفرقة الأولى إلى موقع الحادث بمشاركة بقية الجهات تبين وجود أربع إصابات، وعلى الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة في الموقع، ونقل عدد من الحالات التي تحتاج النقل لاستكمال العلاج إلى المستشفيات القريبة، فيما تم نقل حالة واحدة خطيرة عن طريق الإسعاف الجوي إلى مستشفى الملك خالد بنجران.
وأكد مدير عام فرع الهيئة بمنطقة نجران محمد العسيري من جهته، أهمية سلامة المصابين وسرعة الاستجابة من الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة وتخفيف حدة الإصابات ونقلها إلى المستشفيات القريبة لاستكمال العلاج اللازم.
ونوّهت الهيئة بأنه في حال وجود أي حالة إسعافية المبادرة بطلب الخدمة الإسعافية عن طريق الاتصال بالرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني"، الذي يدعم خصائص متنوعة وبلغات مختلفة.
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