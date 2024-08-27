أشار فقيه إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية و بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان يعقد دورات تدريبية بعنوان «مبادئ و ممارسات التسويق الزراعي»، وهي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي يعقدها المركز بهدف التدريب على عملية التسويق الزراعي، وتهدف الى مساعدة المتدربين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم التسويقيه لأجل تعزيز و ضمان النجاح المستدام في القطاع الزراعي.
وأضاف مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بالمركز الوطني للثروة السمكية ومدرب البرنامج التدريبي إبراهيم بن أحمد المحزري أن البرنامج يحرص على تطوير قدرات المتدربين في مجال التسويق الزراعي من خلال التدريب على أفضل النماذج عالمياً في علم التسويق، مما يعزز فعالية طرق وأساليب التسويق في القطاع الزراعي، ويحتوي البرنامج التدريبي على مقدمة في التسويق الزراعي، وتحليل الوضع الراهن واستراتيجات التسويق، والمزيج الاقتصادي.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم التسويق الزراعي بحزمة برامج تدريبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.