دعم التسويق الزراعي بحزمة برامج تدريبية

كشف مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض الفقيه أهمية إيلاء عملية التسويق الزراعي مزيداً من الاهتمام والعناية للنهوض بالقطاع الزراعي والحفاظ عليه كركيزة مهمة وأساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا استمرار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة مع الجهات ذات العلاقة في العمل على إيجاد قنوات تسويقية جديدة للمُساهمة في تسويق المُنتج الزراعي المحلي، خصوصاً للمزارع الصغيرة والمُتوسطة بما يتواكب مع الجهود التي تتبناها المملكة لتحقيق التنمية الزراعية ودفع عجلة الإنتاج الزراعي، مؤكداً أن الهدف من تلك القنوات التسويقية هو مساعدة المزارع المُسجلة بالدولة على تسويق إنتاجها بأسعار مُناسبة وبما يُسهم في تشجيع المزارع على زيادة إنتاجها المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

أشار فقيه إلى أن المركز الوطني للثروة السمكية و بالتعاون مع مركز التدريب الزراعي بجازان يعقد دورات تدريبية بعنوان «مبادئ و ممارسات التسويق الزراعي»، وهي تأتي ضمن سلسلة من الدورات التي يعقدها المركز بهدف التدريب على عملية التسويق الزراعي، وتهدف الى مساعدة المتدربين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم التسويقيه لأجل تعزيز و ضمان النجاح المستدام في القطاع الزراعي.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والتميز المؤسسي بالمركز الوطني للثروة السمكية ومدرب البرنامج التدريبي إبراهيم بن أحمد المحزري أن البرنامج يحرص على تطوير قدرات المتدربين في مجال التسويق الزراعي من خلال التدريب على أفضل النماذج عالمياً في علم التسويق، مما يعزز فعالية طرق وأساليب التسويق في القطاع الزراعي، ويحتوي البرنامج التدريبي على مقدمة في التسويق الزراعي، وتحليل الوضع الراهن واستراتيجات التسويق، والمزيج الاقتصادي.