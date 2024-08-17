قياس لمستويات المياه في جازان وبيش

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تركيب أجهزة إلكترونية متطورة لمراقبة مستويات المياه بشكل آن في بحيرة سد جازان، وسد بيش مزودة بأنظمة نقل بيانات إلى غرف التحكم، وقاعدة بيانات لعرض وتحليل المعلومات، لدعم اتخاذ قرارات فعّالة بشأن فتح وإغلاق بوابات السدود.

معدلات البخر

يأتي ذلك ضمن مشروع زيادة تغطية الشبكة الهيدرولوجية للرصد المائي بالمملكة، الذي يهدف إلى تعزيز نظام رصد المتغيرات المؤثرة على مصادر المياه الجوفية والسطحية، حيث يشمل المشروع قياس كميات الأمطار، معدلات البخر، مستويات المياه السطحية في بحيرات السدود، ومستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة؛ لتطوير منظومة شاملة لرصد وتحليل البيانات المتعلقة بالمياه في المملكة.

قاعدة بيانات

أوضحت الوزارة أنها تقوم حاليًا بتنفيذ مشروعين رئيسيين لمراقبة مصادر المياه، لتركيب 200 جهاز لقياس مستويات المياه في بحيرات السدود، إضافة إلى 800 كاميرا مراقبة، كمرحلة أولى لنقل كل ما يطرأ من تغيرات لحظية على هذه السدود.

وأشارت إلى أنه سيتم كذلك التوسع في تركيب أجهزة لقياس الأمطار بعدد 70 جهازًا، و20 جهازًا لرصد العوامل المناخية، و20 جهازًا لقياس مستوى المياه في بحيرات السدود، بالإضافة إلى 60 جهازًا لرصد التغير في مستويات المياه الجوفية في آبار المراقبة بنظام نقل البيانات الآني إلى قاعدة البيانات وغرفة التحكم بالوزارة.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد نقاط قياس مصادر المياه الجوفية والسطحية القائمة حاليًا والجاري تنفيذها ارتفع إلى 1400 نقطة، يتضمن ذلك أيضًا عددًا من المشروعات المستقبلية التي تهدف إلى توسيع نطاق الشبكة الهيدرولوجية في المملكة، وذلك كجزء من جهود الإدارة المتكاملة لمصادر المياه. وأفادت الوزارة أنه تم تركيب أجهزة قياس أمطار بعدد 32 جهازًا.