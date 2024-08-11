شكرا لقرائتكم خبر عن حساب المواطن: بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس والان نبدء بالتفاصيل

حساب المواطن

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209 مليار ريال

الدمام - شريف احمد - أعلن الحساب الرسمي لـ "حساب المواطن" أنه بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر أغسطس "شاملا الدعم الإضافي"، للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطنوأشار إلى أنه سيستمر حتى نهاية اليوم الأحد، لافتا إلى أنه يمكن معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج.وكان أودع البرنامج الشهر الماضي 3.4 مليارات ريال مخصص دعم شهر يوليو للمستفيدين.وبين أنه بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.وبلغ إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 209 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.كما أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريال.