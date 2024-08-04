السعودية | التدريب التقني ينفذ أكثر من 7500 برنامج إرشادي بالكليات والمعاهد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نفذت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أكثر من ( 7500 ) برنامج إرشادي وتوعوي وتثقيفي في الكليات التقنية والمعاهد التابعة لها خلال العام التدريبي الماضي بزيادة بلغت (6% ) عن العام السابق.

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن هذه البرامج التي نفذتها الإدارة العامة لشؤون المتدربين بالمؤسسة شملت تهيئة المتدربين والمتدربات المستجدين للتكيف مع البيئة التدريبية الجديدة، وتكريم المتفوقين منهم الحاصلين على مكافأة المؤسسة بفرعيها الفصلية والخريجين، وكذلك برامج التوعية الفكرية، بالإضافة إلى برنامج الإرشاد التقني، وعقد اللقاءات الدورية بين المتدربين وقيادات المنشآت التدريبية؛ بهدف التعرف على مقتراحات المتدربين والمتدربات وأفكارهم لتحسين البيئة التدريبية.

وأكد العتيبي أن المؤسسة تهتم بنشر و تعزيز ثقافة التدريب التقني للفئات المستهدفة وذلك بالتعاون مع مدارس التعليم العام، حيث بلغ عدد الزيارات التبادلية أكثر من (563) زيارة خلال العام التدريبي الماضي ساهمت في تعريف طلاب المدارس بالتخصصات التقنية والمهنية .

وقدمت المؤسسة خلال الفصل الصيفي برامج التدريب لأكثر من (20 ) ألف متدرب ومتدربة؛ بهدف تطوير قدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل.

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