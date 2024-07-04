طقس شديد الحرارة على الشرقية ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية بعدد من المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والطريق الواصل بين الليث وجازان، كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، كما يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة مصحوبة برياح نشطة، في حين يبقى الطقس حار إلى شديد الحرارة على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة, وارتفاع الموج متر ونصف يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.