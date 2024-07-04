جامعة الملك خالد تستحدث برامج ماجستير وتعتمد التقويم الجامعي لعام 1446

أقر مجلس جامعة الملك خالد استحداث برامج ماجستير جديدة، إضافة إلى اعتماد التقويم الجامعي للعام المقبل 1446 هـ.

وترأّس رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، الاجتماع الحادي عشر لمجلس الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور بسام بن عبدالله البسام، وأعضاء وعضوات مجلس الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين المجلس الدكتور حامد بن مجدوع القرني، أن المجلس اعتمد التقويم الأكاديمي للجامعة للعام الجامعي 1446هـ، ووافق على استحداث برامج ماجستير جديدة.

وأضاف أن المجلس وافق على تشكيل مجلس إدارة المدينة الطبية بجامعة الملك خالد، ووافق أيضاً على إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لشؤون المعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين، كما وافق على إعادة تعيين هيئة تحرير مجلة المال والأعمال، وكذلك تمت الموافقة على تمديد خدمات وتعيين وتقاعد مبكر ونقل خدمات لعدد من أعضاء هيئة التدريس.