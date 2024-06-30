شكرا لقرائتكم خبر طلاب المملكة يحققون 5 جوائز عالمية في أولمبياد البلقان للرياضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق 5 طلبة سعوديين من طلبة مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، بالشراكة مع وزارة التعليم، إنجازا عالميا بفوزهم بـ5 ميداليات، (فضية، و4 ميداليات برونزية)، في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات (JBMO2024)، الذي أقيم في الجمهورية التركية، في دورته الـ28 التي أقيمت خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الحالي، بمشاركة 130 طالبا وطالبة يمثلون 22 دولة.

وأوضحت الأمينة العامة لمؤسسة «موهبة» الدكتورة آمال الهزاع، أن هذا الفوز يضاف إلى سلسلة الإنجازات المتوالية لأبناء الوطن من الموهوبين والموهوبات، ويجسد تضافر الجهود بين موهبة وشريكها الاستراتيجي وزارة التعليم، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشادت بقدرات طلاب وطالبات الوطن، وتحقيقهم عددا من الإنجازات على المستوى الدولي، الأمر الذي سيسهم في بناء مستقبل الوطن وتعزيز ثروته البشرية.

وتعد هذه المشاركة الـ13 لمنتخب المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات، وحقق الفريق السعودي خلال مشاركاته 58 ميدالية، من بينها 9 ذهبيات و22 فضية و27 برونزية.

ويعد إنجاز المملكة في أولمبياد البلقان للناشئين للرياضيات امتدادا لسلسلة الإنجازات العلمية العالمية في المسابقات الدولية التي تشارك فيها المملكة، ممثلة بوزارة التعليم و«موهبة».

الطلاب الفائزون بالجوائز: