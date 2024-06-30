شكرا لقرائتكم خبر جلسة نقاشية لتكريم المرأة السعودية بسفارة المملكة في لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن الخميس الماضي، جلسة نقاشية بعنوان «المرأة والثقافة والفن: تجربة سعودية تتخطى الكثبان الرملية»، بالشراكة مع المؤسسة البريطانية جوهرة جلوبال؛ لتكريم المرأة السعودية في مجالات الثقافة والفنون، وسط حضور عدد كبير من السعوديين المقيمين في لندن، وبريطانيين، إضافة لشخصيات بارزة من الدبلوماسيين والرؤساء التنفيذيين والمتخصصين من مختلف المجالات.

وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، خلال كلمة له، بالإنجازات البارزة للمرأة السعودية، منوها لدورها في تحقيق التنمية المستدامة، وإسهاماتها الكبيرة في مختلف المجالات.

وشهدت جلسة النقاش تكريم مجموعة من النساء السعوديات البارزات.