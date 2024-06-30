شكرا لقرائتكم خبر مناطق ترفيهية خاصة تحتضن 9 تجارب تفاعلية بموسم جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت إدارة موسم جدة أولى مناطق موسم 2024 الذي يقام تحت شعار «من جديد» ؛ وهي منطقة الـ «سيتي ووك»، ومنطقة «Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story»، ومنطقة «Imagine Monet»، حيث يمكن للزوار حجز التذاكر للفعاليات عبر الموقع الالكتروني (saudievents.sa) أو تطبيق (Saudi Events). السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت إدارة موسم جدة أولى مناطق موسم 2024 الذي يقام تحت شعار «من جديد» ؛ وهي منطقة الـ «سيتي ووك»، ومنطقة «Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story»، ومنطقة «Imagine Monet»، حيث يمكن للزوار حجز التذاكر للفعاليات عبر الموقع الالكتروني (saudievents.sa) أو تطبيق (Saudi Events). ويتضمن الموسم مناطق خاصة مثل «سيتي ووك» التي تحتضن 9 تجارب تفاعلية، و30 لعبة حركية، وما يزيد على 30 لعبة من ألعاب المهارات والأركيد، وعرض 3 مسرحيات عربية، إلى جانب منطقتي «ليالي القاهرة» والصين، ومناطق أخرى مثل «ببلي لاند»، وقرية الرعب، ووندر وول، ومتروبوليتان، وفن لاند، والحديقة.

وتقام منطقة «Warner Bros. Discovery: Celebrate Every Story» للمرة الأولى على مستوى المملكة. أبرز مواقع موسم جدة: مناطق ترفيهية جديدة.

أماكن مفتوحة.

تجارب فريدة.

ألعاب ممتعة.

أنشطة تناسب جميع الأعمار والفئات.

حديقة الحيوانات المغلقة.

منطقة جدة البلد التاريخية.

كانت هذه تفاصيل خبر مناطق ترفيهية خاصة تحتضن 9 تجارب تفاعلية بموسم جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.