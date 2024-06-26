السعودية | نائب وزير الموارد البشرية للعمل يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله أبوثنين بمقر الوزارة بالرياض، المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في المملكة محمد الزرقاني والوفد المرافق له.

وأشاد الدكتور أبو ثنين بدور الأمم المتحدة وعلاقتها الفعالة مع الدول الأعضاء, حيث استعرض الجانبان أبرز موضوعات التعاون القائمة والمستهدفة بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة بمختلف وكالاتها.

كما ناقشا مجالات تطوير الشراكة الإستراتيجية بين المنظمة ووزارة الموارد البشرية فيما يخص أجندة العمل وبحث أوجه التعاون المشتركة وسبل تعزيزها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وهنأ المنسق المقيم للأمم المتحدة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمناسبة التصديق على الاتفاقية رقم 187 للسلامة والصحة المهنية مؤخراً على هامش الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي وعلى التقدم المحرز في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة لعام 2024م.

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