شكرا لمتابعة خبر عن أمريكي يتذمر من بطء الإجراءات في المطارات الأمريكية ويشيد بالمملكة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ظهر مواطن أمريكي خلاص مقطع مرئي، حيث تذمر من بطء الإجراءات وازدحام المسافرين في المطارات الأمريكية، خاصة مطار دلاس الدولي بولاية تكساس.

وأشاد خلال حديثه بالخدمة المميزة في مطارات المملكة، ومطاري دبي وحيد بمدينة الدوحة الإماراتية.

ويستمتع المسافرون بالمملكة بتجربة مميزة، وذلك بعد النقلة النوعية التي شهدتها المطارات في السنوات الأخيرة، وذلك بإشراف مباشر من وزارة النقل وهيئة الطيران المدني.