بالفيديو: الإعلامي "محمد العوين " يروي قصة المشاجرة التي حدثت داخل مسجد في حوطة بني تميم اعتراضا على تعليم البنات

صحيفة الخليج 365: روى الكاتب والإعلامي د.محمد العوين قصة الخطبة الشهيرة للشيخ عبدالله بن زيد آل محمود حول تعليم البنات في حوطة بني تميم والتي تسببت في نشوب معركة داخل المسجد.

تعليم البنات

وقال العوين عبر برنامج "وينك" على قناة روتانا خليجية، إن الشيخ عبدالله أراد إقناع أهل المدينة بتعليم البنات رغبة منه أو تكليفا من أحد الرجال في الدولة، بعدما دخلت المدارس لمدن كثيرة في المملكة ولم يتبق إلى بعض القرى.

وأضاف بأن الشيخ عبدالله تفهم مع أمير المدينة، بأن يخطب بعد صلاة الجمعة في هذا الموضوع لعدم الممانعة بفتح مدرسة للبنات فحضر الخطبة عدد كبير من الأهالي.

وأوضح أن الشيخ قدم خطبة بليغة في تعليم البنات وأنه أمر يحث عليه الدين، بضوابط وشروط ويتعلمن الدين والقرآن والسنة وطاعة الزوج والخياطة وغيرها.

معارضة الفكرة ومشاجرة داخل المسجد

وأشار إلى أن الرافضين غضبوا وظلوا يتحدثون في المسجد ولم يستطع إكمال الخطبة، بسبب الهجوم عليه من معارضي الفكرة.

وبين أن فريق آخر أيد الفكرة من الشباب والمعلمين فنشب بينهما مشاجرة والبعض حاول التعدي على الشيخ، وبمساعدة أمير البلاد أنقذ الشيخ وخرج من المسجد.

وأضاف بأنه رأى عدد من الإصابات بين المؤيدين والرافضين للفكرة داخل المسجد.