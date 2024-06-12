بالفيديو.. الاستشارية الأسرية الهنوف الحقيل: "تبي تنفر الشخص اللي تحبه انشبله"

صحيفة الخليج 365: كشفت الاستشارية الأسرية، الدكتورة الهنوف الحقيل، مفاجآت بشأن موضوع التعلق العاطفي بين الطرفين.

"انشبله"

وقالت خلال لقاء لها: إنك لو أردت تنفير الشخص الذي تحبه تعلق فيه، "تبي تنفر الشخص اللي تحبه انشبله".

وأضافت بأنه لو الزوجة تعلقت بزوجها فلن يستمر الزواج بينهما، لأنه سيصلان لمرحلة الإغراق العاطفي أو الخنق العاطفي.

طريقة التعامل

وأشارت إلى أن الرجل بعاطفته يحب التنافس للوصول للشيء، مضيفة: وأنتي بذلك تلغين هذا التنافس للوصول إليكي.

وتابعت: بيني الحب والرغبة ولا تكتمينه، وأنت بين أنك تحبها لكن لا تعطل كل حياتها معك ، مبينا أن الإنسان غير مخلوق ليؤدي دور واحد.

وحذرت من الوصول لفكرة التملك، بقولها: لا تعتقد بالزواج أو الارتباط بأنك تملكت الشخص الآخر، مشيرة إلى أن الحياة والعلاقات مرتبطة بمصلحة.