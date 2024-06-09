الكويت... الاستئناف تؤيد إعدام الشيخ صباح السالم الصباح المدان بقتل عبدالعزيز الزعتري

صحيفة الخليج 365: أيدت محكمة الاستئناف في الكويت إعدام الشيخ صباح السالم الصباح قاتل عبدالعزيز الزعتري. حسب المجلس.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، حيث شهدت محافظة مبارك الكبير جريمة مروعة راح ضحيتها الشاب عبدالعزيز الزعتري بعد أن أقدم شخص على إطلاق اثنتي عشرة رصاصة على المغدور أمام منزله حتى سقط ميتًا، وقد كان القاتل متخفيا تحت خوذة حماية، وبعد أن قتل المجني عليه لاذ بالفرار إلى جهة غير معلومة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قالت خلال بيان رسمي : "قطاع الأمن الجنائي وبعد تكثيف البحث والتحري تمكن من ضبط المشتبه فيه، والسلاح المستخدم في قضية مقتل مواطن في محافظة مبارك الكبير، وتمت إحالته لجهات الاختصاص".