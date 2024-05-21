شكرا لمتابعة خبر عن يزيد الراجحي يفزع لمساعدة شباب علقت سيارتهم في الرمال.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قام بطل الراليات، يزيد الراجحي، بمساعدة عدد من الشباب بعد أن علقت سيارتهم في الرمال.

وشرح الراجحي للمتواجدين معه الطريقة التي سيعتمدون عليها في إخراج السيارة العالقة في رمال الصحراء.

ودخل يزيد الراجحي السيارة وقام بتشغيلها ثم وجه الآخرين بدفعها للأمام بقوة من أجل إخراجها من الرمال.

وتكللت جهود الجميع بالنجاج وانطلق السيارة في طريقها بعدما تم تحريرها من الرمال التي كانت عالقة بها.