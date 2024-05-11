شكرا لقرائتكم خبر عن مجددًا.. "الأرصاد" ينفي إعلانه عن وظائف في الوقت الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى المركز الوطني للأرصاد مجددا إعلانه عن وظائف، في الوقت الحالي.

ونشر على صفحته الرسمية في "إكس" قائلا: لا صحة لإعلان المركز عن وظائف في الوقت الحالي، ونحذر من تداول وترويج مثل هذه الإعلانات المضللة". إعلانات الوظائف الوهمية وقبل أيام قليلة، كان حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من التعامل مع الإعلانات المشبوهة التي تروج إلى وظائف.

وذكر أنه لم يعلن عن أي وظائف في الفترة الحالية، محذرا من التعامل مع الإعلانات المشبوهة.

وأضاف حينها: كما ندعو الجميع إلى استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الإلكتروني للمركز وحساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي. حسابات الوظائف المزيفة وكانت تداولت بعض الحسابات المزيفة إعلان وظائف، ونسبتها للمركز الوطني للأرصاد.

وذكرت في إعلاناتها المزيفة، أن المركز يوفر 760 وظيفة شاغرة لشغلها بالكفاءات الوطنية للثانوية والدبلوم والبكلوريس.