تراند اليوم : شاهد.. مواطن يفاجئ صديقه بزيارة في منزله بنجران بعدما جمعتهما علاقة الصداقة 43 عاماً

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وصول الوجيه علي بن سالم بن صومان، إلى منزل صديقه سلمان عميش القحطاني، في زيارة لتجديد المحبة والوفاء، بعد صداقة امتدّت لـ 43 عاما.

وأظهر الفيديو وصول الوجيه بن صومان مع عدد من أبنائه وأعيان من منطقة نجران.

وأظهر الفيديو ترحيب كبير بالوجيه بن صومان بعد وصوله، حيث قال في حديثه: "جينا حبينا نشوفك ونسلم عليك وعلى عيالك"، ليرد عليه القحطاني: "مرحبا بكم، جيتكم مثل جية المطر على الزهر".

وقدم الوجيه لصديقه خنجر ومجموعة كبيرة من الهدايا، ثم قام باحتضانه وتقبيله، حسبما أبان الفيديو.

واستضاف القحطاني صديقه وأبنائه داخل بيته، وقدم لهم الطعام والفاكهة ورحب بهم قائلا: "ما نعتبرك ضيف أنتم مضيفينا".