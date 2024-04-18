السعودية | أوقاف الراجحي تنفذ برنامج إفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك ضمن مشاريعها الخيرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نفذت إدارة أوقاف الشيخ صالح عبدالعزيز الراجحي برنامج تفطير الصائمين في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف وفي مدينة الرياض والقصيم طوال أيام شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ.

وأوضح الأمين العام لإدارة أوقاف الشيخ صالح الراجحي الأستاذ عبدالسلام بن صالح الراجحي،أنه تم وضع خطة متكاملة لتنفيذ هذه البرامج، بالتنسيق مع وزارة الحج و العمرة من خلال الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكد “الراجحي” أنه يقوم على تنفيذ البرنامج أكثر من 400 موظف وموظفة ومساعديهم، حيث يقومون بتحضير وتجهيز موائد الإفطار لتقديمها للصائمين داخل الحرم المكي والمسجد النبوي وفي الساحات المحيطة بهما. وتشتمل تلك الموائد على التمور والقهوة والوجبات الجافة، حيث تم توزيع أكثر من25 طنًا من التمور الفاخرة منزوعة النوى المحفوظة بعبوات صحية فاخرة طوال شهر رمضان المبارك.

وقد اعتمدت أوقاف الشيخ صالح الراجحي تنفيذ 3091 سفرة للصائمين، استفاد منها أكثر من 450.254 صائمًا خلالشهر رمضان المبارك كما تم توزيع حوالي 450.254 وجبة ساخنة وجافةحيث كان عدد الوجبات الساخنة 315.880،بالإضافة إلى عدد 443.300كوب قهوة وأرغفة الخبر والمياه والتي يتم اعدادها في المطابخ الخيرية في مكة المكرمة والمدينة المنورة التابعة لإدارة الأوقاف والمجهزة آلياً، كما تم توزيع 134.374 وجبة إفطار صائم جافة في المسجد الحرام والمسجد النبوي طيلة شهر رمضان المبارك.

وأضاف “الراجحي” أن إدارة الأوقاف كذلك تقوم بتوزيع الألاف من وجباتالإفطار في عدد من المساجد في مدينة الرياض والمشروعين الزراعيين في منطقة القصيم بمدينة بريدة، وفي منطقة الرياض بمحافظة ضرماء طيلة أيام الشهر الكريم حيث تعاقدت مع إحدى شركات التموين المعروفة على مستوى المملكة لتأمين هذه الوجبات وتوزيعها بشكل يومي على المساجد المحددة.

واختتم “الراجحي” تصريحه بشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله- على التسهيلات الكبيرة المقدمة للمؤسسات الخيرية المانحة وإتاحة الفرصة لأهل الخير للقيام بهذه الأعمال الخيرية في بلادنا المباركة خلال أيام هذا الشهر المبارك؛ مما يجسد تعاون المجتمع وتلاحمه بفضل الله عز وجل، كما قدم شكره وتقديره لمعالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وجميع المسؤولين في الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على التعاون المتميز والجهود المبذولة من قبلهم في ذلك، سائلاً العلي القدير أن يجعل ما تقدمه إدارة الأوقاف من أعمال خيرية في ميزان حسنات الوالد الواقف الشيخ صالح بن عبدالعزيز الراجحي رحمه الله وذريته وجميع العاملين في إدارة الأوقاف.