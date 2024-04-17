شكرا لمتابعة خبر عن بـ 21 مليون ريال .. بيع لوحة “ع 1” في مزاد أبشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بيعت لوحة سيارة تحمل عنوان “ع 1” بمبلغ 21 مليون ريال ، في مزاد اللوحات الإلكتروني المقام عبر منصة أبشر ، بعد منافسة بين 10 مزايدين .

وتصدرت هذه اللوحة المميزة المزاد ، وبلغت ضريبة القيمة المضافة للوحة 3 ملايين و150 ألف ريال .

وعلى جانب آخر ، شهد المزاد عرض لوحتين أخريين هما اللوحة “م 33” واللوحة “و ل 800” ، إلى جانب لوحة رقم “ع 1 ” ، التي حققت رقماً قياسياً في البيع .

ويُذكر أن منصة أبشر تمكن المستخدمين من المشاركة في المزاد وشراء اللوحات إلكترونياً من جميع أنحاء المملكة دون الحاجة لزيارة مقرات الإدارة العامة للمرور .