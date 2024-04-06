تراند اليوم : شاهد.. الفنان الكويتي" خالد العبيد" في أحدث ظهور يعلق على شائعة وفاته

صحيفة الخليج 365: علق الفنان الكويتي خالد العبيد على الشائعات التي انتشرت مؤخرا على السوشيال ميديا بشأن وفاته.

وظهر العبيد خلال إحدى المناسبات، وحين سأله المذيع عن رده على الشائعات التي انتشرت عنه قبل يومين قال العبيد: ما يستحون على وجوههم.

وبدا الفنان غاضبا من هذه الشائعات وظل يردد: "والله رجل ما يستحي على وجهه حسبي الله ونعم الوكيل ".

يذكر أن العبيد يمتلك سلسلة من الأعمال الفنية التلفزيونية والمسرحيات منها "عنده شهادة، الحاجز، كاوبوي في الدبدبة، ضاع الديك، رجال وبنات، شياطين ليلة الجمعة" وغيرها من الأعمال.