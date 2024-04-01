شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها عدم إحداث شرر.. نصائح "الدفاع المدني" للتعامل مع تسرب الغاز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت المديرية العامة للدفاع المدني ضرورة الالتزام بطرق الوقاية بالمنازل والمنشآت لحماية الأرواح والممتلكات، وقدمت طرق التصرف السليم عند تسرب الغاز.ونبهت عبر حسابها على منصة إكس، إلى أنه في حال تسرب الغاز، يجب الالتزام بعدم استخدام مفاتيح الكهرباء والولاعات أو أي مصدر شرر آخر، وإخراج جميع الأشخاص من المكان وقفل صمام الغاز بإحكام.وأوصت "الدفاع المدني" كذلك بفتح النوافذ والأبواب ببطء لتهوية المكان .