تراند اليوم : بالفيديو.. مرتضى منصور: جمال عبد الناصر متورط في قتل الملك فاروق بالسم عن طريق فتاة إيطالية

صحيفة الخليج 365: قال المحامي والمستشار السابق مرتضى منصور أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر متورط في قتل الملك فاروق بالسم.

وتابع : "أطلقت اسم الملك فاروق على أكبر شارع في نادي الزمالك لسببين لأنه تعرض للتشويه، وقتل بالسم". حسب "القبس".

وأشار إلى أن الليثي ناصف جند فتاة إيطالية وضعت للملك فاروق السم في الطعام داخل مطعم. مضيفا : " الليثي ناصف تم قتله، لأن من قتل يقتل ولو بعد حين .. اترمى من أحد الطوابق في عمارة في لندن مثل سعاد حسني".

وواصل: " جمال عبد الناصر له يد في مقتل الملك فاروق.. الملك فاروق مات بنفس السم.. في سم كانوا جابوه من أمريكا مات به".