إمارة الشرقية تتفاعل مع بيان"الأرصاد" حول الحالة الماطرة الجديدة وتأثيرها على المنطقة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 29 يناير 2024, 11:22 صباحاً

تفاعلت إمارة المنطقة الشرقية مع ما أصدره المركز الوطني للأرصاد بخصوص استمرار التقلبات الجوية على المنطقة الشرقية ووجود فرصة هطول أمطار خفيفة على حفر الباطن والخفجي يوم الخميس والجمعة 1 - 2/ 2/ 2024. وأشارت "الأرصاد" إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار تصل الى 45 كيلومتر/الساعة يوم الجمعة 2/ 2/ 2024 على معظم مدن ومحافظات المنطقة الشرقية ودعت إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الدفاع المدني.

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