تراند اليوم : تفاصيل الحكم بإلزام "إسكان جازان" بتعويض مواطن بأرض وقرض

صحيفة الخليج 365: قررت محكمة التنفيذ الإدارية إلزام فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنطقة جازان بتعويض مواطن بأرض وقرض.

وتفصيلا ، قررت المحكمة إنذار فرع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمنطقة جازان بوجوب تنفيذ الحكم القضائي رقم (883) لعام 1439هـ، الذي نص على: (إلغاء قرار/ فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان بالامتناع عن تعويض/ محمد بن أحمد بن حنبوش شوك بأرض وقرض) وذلك خلال مهلة قدرها ثلاثون يومًا من تاريخ التبليغ بهذا الإنذار. حسب سبق.

وكان المواطن محمد شوك قد تقدم إلى ديوان المظالم بمنطقة جازان لمقاضاة وزارة الإسكان بسبب التأخُّر في تنفيذ الأمر السامي بتعويضه بقرض وأرض، وذلك بعد حصوله على تعويض من الأمانة قدره 47 ألفًا، وهو المبلغ الذي لم يكفه لتوفير سكن بديل.