مميت ومنقذ.. احترس الإسبرين سلاح ذو حدين في السكتة الدماغية

يعد الاسبرين من الأدوية الأساسية التى تستخدم لعلاج مشكلات صحية عديدة ومن بينها الجلطة، ولكن هل تعلم أن بعض أنواع الجلطات يكون فيها تأثير عكسي لتناول الأسبرين ويتسبب في وفاة المريض.

وفقا لما جاء فى موقع stroke نعرض لكم أهم استخدامات الأسبرين في علاج السكتة الدماغية.



السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة وإذا واجهت علامات تحذيرية من السكتة الدماغية، فاتصل بالاسعاف، ولا ينصح بتناول الأسبرين أثناء السكتة الدماغية، لأنه ليست كل السكتات الدماغية ناجمة عن جلطات الدم وتحدث بعض السكتات الدماغية بسبب تمزق الأوعية الدموية، وقد يؤدي تناول الأسبرين إلى جعل هذه السكتات الدماغية النزفية أكثر خطورة.

كيف يساعد الأسبرين في الوقاية من السكتة الدماغية؟

تحدث السكتة الدماغية عندما يتم حظر الأوعية الدموية التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية إلى الدماغ بسبب جلطة أو انفجارات وعندما يحدث ذلك، لا يتمكن جزء من الدماغ من الحصول على الدم والأكسجين الذي يحتاجه، ويبدأ في الموت.

يبدأ هذا عادةً بتصلب الشرايين ، وهي عملية تتراكم فيها رواسب المواد الدهنية والكوليسترول ومنتجات النفايات الخلوية والكالسيوم ومواد أخرى في البطانة الداخلية للشريان ويسمى هذا التراكم البلاك.



تؤثر اللويحة عادةً على الشرايين الكبيرة والمتوسطة الحجم ويمكن أن تنمو اللويحات بشكل كبير بما يكفي لتقليل تدفق الدم عبر الشريان بشكل كبير. لكن معظم الأضرار تحدث عندما تصبح اللويحة هشة وتتمزق.

تتسبب اللويحات التي تتمزق في حدوث جلطات دموية يمكن أن تمنع تدفق الدم أو تنقطع وتنتقل إلى جزء آخر من الجسم وهذا ما يسمى الانسداد ويمنع الأسبرين الصفائح الدموية من التكتل وتشكيل الجلطات و سيتم وصف الأسبرين لبعض المرضى مع عامل آخر مضاد للتخثر.

تعرف على المخاطر

لأن الأسبرين يخفف الدم، فإنه يمكن أن يسبب مضاعفات عديدة و يجب ألا تتناول جرعة منخفضة من الأسبرين يوميًا إذا كنت:

لديك حساسية من الأسبرين أو عدم تحمله

معرضون لخطر الإصابة بنزيف الجهاز الهضمي أو السكتة الدماغية النزفية

شرب الكحول بانتظام

الخضوع لأي إجراءات طبية أو علاج أسنان بسيطة

تزيد أعمارهم عن 70 عامًا

هناك خطر حدوث مشاكل في المعدة، بما في ذلك نزيف المعدة، بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون الأسبرين بانتظام. استخدام الكحول يمكن أن يزيد من مخاطر المعدة.

إذا طُلب منك تناول الأسبرين، فاسأل طبيبك إذا كان من الآمن بالنسبة لك شرب الكحول باعتدال وقد لا يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري الذين ليس لديهم تاريخ من الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية إلى تناول العلاج بالأسبرين.