اخبار السعوديه

حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024) في العاصمة البحرينية المنامة.ويبحث حوار المنامة في نسخته الـ20 خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2024م، التحديات الأكثر إلحاحًا في السياسة الخارجية والدفاع والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما يسلط الضوء على...
وزير الخارجية يبحث المستجدات في المنطقة مع ولي عهد البحرين
استقبل الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين، اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البحرينية المنامة، على هامش أعمال المنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024).ونقل سموه في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير...
مترو الرياض يُعيد الخدمة بالكامل على المسار الأزرق
أعلنت إدارة مترو الرياض عن عودة الخدمة بشكلٍ كامل على المسار الأزرق، وذلك بعد إصلاح العطل الذي تسبب في تعليق جزئي للحركة بين محطتي مصرف الإنماء وstc.وأكدت إدارة مترو الرياض أن فرق الصيانة عملت لإصلاح العطل الذي نجم عن العبث بمقابض الطوارئ، مشيرةً إلى أن الخدمة عادت إلى طبيعتها وأن القطارات تعمل وفق الجدول الزمني المعتاد.خدمات...
وزارة التعليم تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم GPE
وزارة التعليم تشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم GPE
منشآت تُطلق أسبوع التصدير والاستيراد الأسبوع المقبل
منشآت تُطلق أسبوع التصدير والاستيراد الأسبوع المقبل