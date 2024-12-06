اخبار السعوديه

حضر صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، الجلسة الافتتاحية للمنتدى العشرين للأمن الإقليمي (حوار المنامة 2024) في العاصمة البحرينية المنامة.ويبحث حوار المنامة في نسخته الـ20 خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر 2024م، التحديات الأكثر إلحاحًا في السياسة الخارجية والدفاع والأمن في منطقة الشرق الأوسط. كما يسلط الضوء على...

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