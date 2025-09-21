صيحات جمالية تألقت بها النجمات السعوديات في احتفالات اليوم الوطني السعودي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 11:05 صباحاً - تحتفي النجمات السعوديات سنوياً باليوم الوطني السعودي كلٌّ على طريقتها، لكن غالباً ما يعتمدن إطلالات تراثية تعكس الأصالة السعودية والتراث. كذلك، يطغى اللون الأحمر على مجمل إطلالاتهن الجمالية، أما المكياج فغالباً ما يكون قوياً وبارزاً بألوان مثل البني والأسود والألوان الدافئة، التي تعكس ألوان الأرض والتراب، إلى جانب تسريحات الشعر المنسدل مع الطرحات المميزة والمطرزة بما يتناسب مع هذه المناسبة الوطنية المجيدة.

في التالي، نقوم بجولة على مجموعة صيحات جمالية اعتمدتها نجمات سعوديات احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

إلهام علي بإطلالة جمالية تعكس التراث والأصالة

اختارت الممثلة إلهام علي أن تطل خلال احتفالات اليوم الوطني السعودي بإطلالة تحمل الكثير من الأصالة؛ حيث اعتمدت مكياج عيون تقليدياً بألوان دافئة تبرز ملامحها الشرقية، مع تحديد قوي للعينين بالكحل الأسود العربي، الذي منحها جاذبية لافتة. ونسّقت إطلالتها مع أكسسوار شعر أسود تراثي غطى شعرها ومختلف أنحاء وجهها باستثناء العيون، ما جعلها تعكس صورة المرأة السعودية الأصيلة بإطلالة تمثل التراث.

ريم عبدالله بمكياج سموكي حاد مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل

أما النجمة ريم عبدالله فاعتمدت مكياج سموكي حاداً بدرجات الأسود والرمادي مع لمسة باللون الأخضر الزيتوني والكحل داخل العين، ما أضاف إلى إطلالتها الكثير من العمق والدراما، خصوصاً مع الرموش الكثيفة التي منحت عينيها سحراً إضافياً. وفضلت تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الأكتاف؛ لتجمع بين الأصالة العصرية والكلاسيكية وفي الوقت نفسه، متماشية مع أجواء الاحتفال الراقي باليوم الوطني.

نيرمين محسن بمكياج قوي بدرجات البني مع تسريحة ذيل الحصان العالي الضخمة

لفتت الممثلة نيرمين محسن الأنظار بإطلالة جمالية قوية، ارتكزت على مكياج عيون بارز بدرجات البني الترابية، التي تعكس دفء الأرض وجمالها؛ حيث تناثرت ظلال العيون فوق الجفن العلوي وتحت العين؛ لتشكل لوحة مرسومة بعناية، وتعزز من جمال العيون وسحرها. وأكملت إطلالتها بتسريحة ذيل الحصان العالي والضخم، مع الغرة البف المسحوبة بإتقان إلى الخلف، ما منحها مظهراً شبابياً أنيقاً وجرأة واضحة في هذه المناسبة الوطنية.

لجين عمران بمكياج مشمشي بارز بالكحل العربي مع الشعر الطويل المموج المنسدل

الإعلامية لجين عمران حرصت على أن تكون إطلالتها لافتة في اليوم الوطني، فاختارت مكياجاً مشمشياً بارزاً زاد من إشراقة ملامحها، مع تحديد العين بالكحل العربي الأسود الذي منحها طابعاً شرقياً قوياً. أما الشعر، فجاء طويلاً ومموجاً ومنسدلاً بحرية على كتفيها، مع أكسسوار أخضر مطرز؛ ليكمل جمال الإطلالة، ويعكس الفخامة والبساطة في آنٍ واحدٍ.

داليا مبارك بمكياج دافئ مع الشعر الكيرلي المنسدل

واحتفلت الفنانة داليا مبارك باليوم الوطني السعودي في عام 2024، بإطلالة جمالية عربية مميزة، ارتكزت على مكياج دافئ، يجمع بين درجات البرونزي والبني، ما منح بشرتها توهجاً طبيعياً جذاباً. واعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي المنسدل، التي أضافت إلى إطلالتها حيوية ولمسة عفوية، أما الطرحة المطرزة الفاخرة التي اختارتها، فعكست الأصالة والتراث بأبهى حللهما.

لمسات جمالية تعكس الفخر والهوية

من الواضح أن النجمات السعوديات في احتفالات اليوم الوطني السعودي لا يكتفين بالتألق بمكياج وتسريحات عصرية فحسب، بل يحرصن على أن تكون إطلالاتهن مرآة تعكس الفخر بالهوية السعودية والتراث العريق. فاختيار الألوان الدافئة، الكحل العربي، التسريحات المزدانة بالطرحات المطرزة، كلها تفاصيل تحمل رسالة جمالية ووطنية في آنٍ؛ لتجعل من كل إطلالة لوحة متكاملة، تعبّر عن حب الوطن وروح الانتماء.