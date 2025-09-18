10 تسريحات شعر منسدلة على الظهر.. اعتمديها على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 09:59 صباحاً - ليس هناك أفضل من تسريحات الشعر المنسدلة؛ لإبراز حيوية الشعر وجماله ولمعانه، فضلاً عن أنها خيار مثالي جداً لأجواء الخريف والشتاء الباردة، خصوصاً أننا قاب قوسين أو أدنى من انتهاء الصيف وبدء الخريف، كما أن تسريحات الشعر هذه بمختلف أشكالها تضع المرأة أمام خيارات كثيرة تناسب شكل وجهها، وتختارها وفق الوقت والمناسبة، وبما يتناسب مع طول شعرها والقصة التي تعتمدها.

فما رأيك في اعتماد مجموعة تسريحات شعر منسدلة، ناعمة وأنيقة على غرار النجمات؟ وهكذا تحصلين على إطلالة أنثوية تجمع البساطة والرقيّ في آنٍ واحد.

تسريحة الشعر المموج المنسدل على الظهر مع الغرة العالية من هنا الزاهد

https://www.instagram.com/p/DOdX2dSjAyj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOdX2dSjAyj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOdX2dSjAyj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اختارت النجمة هنا الزاهد أن تعتمد الشعر المموج المنسدل على الظهر، التي تعكس مظهراً أنثوياً رقيقاً وناعماً. وزادت من جمال التسريحة باعتماد غرة أمامية جانبية عالية، منحتها حجماً إضافياً ولمسة عصرية تناسب إطلالات السهرات والمناسبات المسائية.

تسريحة الشعر المالس المنسدلة على الظهر من مي عمر

https://www.instagram.com/p/DI60F8gIuIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DI60F8gIuIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DI60F8gIuIW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أطلّت الممثلة مي عمر، في إحدى الفعاليات الفنية، بتسريحة الشعر المالس الطويل المنسدل على الظهر بالفرق النصفي، في إطلالة تعكس البساطة والأناقة في آنٍ واحد. هذا الأسلوب يبرز نعومة الشعر ولمعانه، ويليق بالمرأة العصرية التي تفضّل إطلالة كلاسيكية وأنيقة تناسب مختلف المناسبات.

تسريحة ذيل الحصان العالية المنسدلة على الظهر من درة زروق

https://www.instagram.com/p/DKUbqlWCHrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKUbqlWCHrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DKUbqlWCHrz/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أما النجمة درة زروق، فقد اختارت في إحدى إطلالاتها تسريحة ذيل الحصان المموجة العالية المنسدلة على الظهر، التي تجمع بين العصرية والجرأة، حيث أضفت على إطلالتها لمسة شبابية نابضة بالحياة، خصوصاً مع الشعر المشدود بإحكام من الأمام، ما يجعل هذه التسريحة مثالية للنساء اللواتي يُردن إبراز ملامحهن بوضوح.

تسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع بالغرة المشدودة من إلهام علي

https://www.instagram.com/p/DIJhxIHNrHB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIJhxIHNrHB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIJhxIHNrHB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



الممثلة إلهام علي بدورها، تألقت في واحدة من إطلالاتها، بتسريحة الشعر الويفي نصف المرفوع، حيث تم سحب الجزء الأمامي من الشعر إلى الخلف، مع فرق نصفي وغرة مشدودة بالكامل، فيما تركت باقي الخصلات منسدلة على الظهر بتموجات ناعمة. هذه التسريحة تمزج بين الكلاسيكية والعصرية، وتمنح الوجه إطلالة مشرقة وجذابة.

تسريحة ذيل السمكة الطويل المنسدلة على الظهر من ميلا الزهراني

View this post on Instagram A post shared by M E L A D |المصورة مِيلاد (@meladlens)



من جهتها، أطلت الممثلة ميلا الزهراني في واحدة أجمل إطلالاتها الجمالية، بتسريحة ذيل السمكة الطويلة التي انسدلت على ظهرها، مانحة إياها مظهراً أنثوياً راقياً ومميزاً. هذه التسريحة تضيف إلى الشعر لمسة فنية متجددة، وتمنح المرأة أسلوباً خارجاً عن المألوف؛ يناسب الحفلات والمناسبات الرسمية.

تسريحة الشعر الكيرلي نصف رفعة مع الغرة المموجة المنسدلة على جانبي الوجه من خيرية أبو لبن

https://www.instagram.com/p/DH3tha2NuEc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DH3tha2NuEc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DH3tha2NuEc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



كذلك، يمكنك أن تستوحي واحدة من أجمل تسريحات الشعر المنسدلة على الظهر من الممثلة خيرية أبو لبن، التي اختارت في إحدى إطلالاتها تسريحة الشعر الكيرلي نصف رفعة، حيث تم تثبيت الجزء العلوي من الشعر للخلف، بينما انسدلت الخصلات الكيرلي الكثيفة على الظهر، ورافقتها غرة مموجة منسدلة على جانبي الوجه؛ لتمنح إطلالتها حيوية طبيعية وعفوية جذابة.

تسريحة الضفيرة الطويلة بأسلوب ذيل الحصان العالي المنسدل على الظهر من في فؤاد

View this post on Instagram A post shared by FAY FOUADفي فؤاد (@fay_fouad)



من جانبها، اختارت النجمة في فؤاد، في إحدى إطلالاتها على السجادة الحمراء، تسريحة الضفيرة الطويلة بأسلوب ذيل الحصان العالي، حيث تم جمع الشعر وربطه بإحكام، ثم تجديله لينسدل على الظهر. هذه التسريحة تجمع بين الأناقة والعملية، وتناسب الأجواء الرسمية والمناسبات الشبابية على حد سواء.

تسريحة الشعر الناعم المنسدل على الظهر مع فيونكة ناعمة من نادين نجيم

https://www.instagram.com/p/DJv1MTXso7D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJv1MTXso7D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJv1MTXso7D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



الممثلة نادين نجيم، اختارت أيضاً في إحدى صورها على إنستغرام، تسريحة شعر ناعمة جداً، حيث تركت خصلاتها ملساء منسدلة على الظهر بفرق نصفي أمامي، وزينتها بفيونكة رقيقة على جانب الوجه. هذا اللوك يضفي لمسة رومانسية وبسيطة في الوقت نفسه، ويمنح المرأة مظهراً أنثوياً حالماً.

تسريحة الشعر المبلل المسحوب إلى الخلف والمنسدل على الظهر من سيرين عبد النور

https://www.instagram.com/p/DNa_fShslYB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNa_fShslYB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNa_fShslYB/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أما الفنانة سيرين عبد النور، فقد اعتمدت في إحدى إطلالاتها الصيفية على الشاطئ، تسريحة الشعر المبلل المسحوب إلى الخلف والمنسدل على الظهر، في إطلالة عصرية جريئة وعملية. هذا الأسلوب يمنح المرأة مظهراً متجدداً؛ يلائم الأجواء الرسمية والحفلات المسائية على حد سواء.

تسريحة الشعر الكيرلي الطبيعي المنسدل على الظهر بالفرق النصفي من نوال الزغبي

https://www.instagram.com/p/DNpvBn7K3hJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNpvBn7K3hJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNpvBn7K3hJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



أيضاً، تألقت الفنانة نوال الزغبي بتسريحة شعر كيرلي طبيعية، حيث تركت خصلاتها الكثيفة منسدلة على الظهر مع فرق نصفي؛ يبرز ملامح الوجه بأسلوب أنثوي بسيط. هذه التسريحة تعكس شخصية عفوية مليئة بالحياة، وتليق بمختلف الأوقات والمناسبات.

تسريحات الشعر المنسدلة... لمسات أنثوية لكل الأوقات

تمنح تسريحات الشعر المنسدلة على الظهر المرأة خيارات متعددة تتناسب مع جميع الأوقات، فهي إطلالات مرنة تجمع بين البساطة والفخامة في آنٍ واحد، ما يجعلها خياراً مثالياً لكل امرأة تبحث عن التجدّد من دون التخلي عن الأناقة، ويمكنك اعتمادها كالتالي:

تسريحات ناعمة للأيام العادية

في الأيام العادية، يمكنك اعتماد تسريحات بسيطة وعمليّة، مثل:

الشعر المالس الناعم المنسدل.

الشعر الكيرلي الطبيعي بالفرق النصفي.

الويفي الخفيف المنسدل على الظهر.

هذه الإطلالات سهلة التطبيق وتناسب الدوام أو الإطلالات النهارية مع لمسة أنثوية ناعمة.

تسريحات فخمة للمناسبات والسهرات

أما في المناسبات الرسمية أو السهرات، فالتسريحات المنسدلة يمكن أن تتحول إلى لوك أكثر فخامة، من خلال: