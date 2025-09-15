سارة مراد تكشف عن عطرها الجديد Dark Leather: جرأة وأناقة وجذور سعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - كشفت الإعلامية ومقدمة البرامج السعودية البارزة سارة مراد عن إطلاق العطر الثاني من علامتها الفاخرة By Sara Murad، وبعد النجاح الكبير الذي حققه عطرها الأول Black Oud، يأتي عطر Dark Leather ليواصل رؤيتها الجريئة، التي تعبر عن القوة والثقة بالنفس.

سر عطر Dark Leather وحكايته

الإعلامية سارة مراد- الصورة من المكتب الإعلامي لعلامة العطور الخاصة بها



ينطلق Dark Leather في سبتمبر؛ ليحكي قصة أعمق عن التفرد والحسية الراقية، مستوحى من لحظات التأمل واتخاذ القرارات المصيرية، فقد صُمم العطر لأولئك الذين يرون الحياة رحلة، ويؤمنون بالخطوات الجريئة وصناعة الطريق الخاص بهم، وهو ما يعكس جزءاً كبيراً من شخصية سارة مراد.

تقول سارة مراد: "الحياة رحلة، ولك دوماً صوتك الذي تعبر به من خلال اختياراتك وطريقة عيشك، وDark Leather سيكون رفيقك في اتخاذ قرارات جديدة، للعيش والاستكشاف والاستمتاع بكل لحظة من رحلتك".

عطر محايد للرجال والنساء وعابر للزمن



تم ابتكار Dark Leather ليلائم الرجال والنساء على حد سواء- الصورة من المكتب الإعلامي لعلامة العطور الخاصة بها



تم ابتكار Dark Leather ليلائم الرجال والنساء على حد سواء؛ حيث يبدأ بنفحات دافئة وحارة من القرفة والبخور؛ ليكشف لاحقاً عن ثراء الجلد والعنبر، لمزيج عطري آسر يترك أثراً طويل الأمد، يجمع بين القوة والدفء والحميمية.

جذور سعودية وحرفية فرنسية

عطر Dark Leather - الصورة من المكتب الإعلامي لعلامة سارة مراد للعطور



يمثل هذا العطر الفاخر علامة سعودية رائدة متماشية مع رؤية السعودية 2030، وقد صُنع في فرنسا؛ ليعكس تناغماً فريداً بين الثقافة والتراث والحداثة، ويواصل By Sara Murad مهمته في ابتكار عطور تُكرّم روح المنطقة، وتقدم تجربة راقية وخالدة.

بصمة شخصية وحرفية عالية بعالم العطور

الإعلامية سارة مراد- الصورة من المكتب الإعلامي لعلامة العطور الخاصة بها



شاركت سارة مراد في كل تفاصيل العمل على العطر، من الإلهام الأول وحتى تصميم الزجاجة النهائية، فجاء Dark Leather عطراً شخصياً، مقصوداً، ولا يُنسى، ومثلما كان Black Oud، يعكس هذا العطر الجديد حسها التصميمي الجريء والراقي والعميق المعنى.

يُطرح عطر Dark Leather by Sara Murad بحجم 100 مل حصرياً على موقع bysaramurad.com.

عن علامة By Sara Murad للعطور

تأسس By Sara Murad على يد الإعلامية ومقدمة البرامج السعودية البارزة سارة مراد؛ ليكون علامة عطور فاخرة تحتفي بجوهر الاكتشاف الذاتي والتمكين، وقد صُممت عطور العلامة بعناية؛ لتعزيز الحواس وإلهام ارتباط أعمق بالقصة الشخصية لكل فرد، مع إعادة تعريف فن صناعة العطور من خلال الحكاية والتراث والحرفية الرفيعة.

