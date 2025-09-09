كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 05:44 مساءً - في زمنٍ تتزايد فيه الضغوط لتطويع المظهر وفق معايير لا تعكس الواقع، تبرز أصوات حقيقية تذكّرنا بأن الجمال لا يُقاس بالحشوات أو ساعات المكياج، بل بالثقة، والصدق، والقدرة على الظهور كما نحن. في لقاءٍ حواري حصري استضافته مؤسسة LYMA، أطلّت أيقونة الجمال العالمية بوبي براون لتكشف عن أسرار قوتها في سن الـ68، وتعيد تعريف الجمال بمفرداتها الخاصة، بعيداً عن التزييف والادّعاء.

بوبي براون في الحلقة الافتتاحية من سلسلة Power Women

في خطوة جديدة لتسليط الضوء على القوة الحقيقية للنساء، أعلنت LYMA، العلامة الرائدة في العافية والجمال، عن إطلاق حملتها الجديدة Power Women في سبتمبر 2025، تحت إشراف وتقديم مؤسسة LYMA لوسي غوف. وافتتحت السلسلة بحوارٍ عميق وصريح مع خبيرة التجميل العالمية بوبي براون، مؤسسة علامة Jones Road، التي شاركت رؤيتها الصادقة حول الجمال، التقدّم في السن، والعيش بقوة وواقعية.

لا لتغيير الملامح: الجمال في أن تكون على طبيعتك

بوبي براون وLYMA: حين يلتقي الجمال الحقيقي بالقوة الداخلية - الصورة من العلامة

تحدثت بوبي براون بصراحة عن رفضها لفكرة تغيير ملامح الوجه، قائلة: "من المدهش ما يمكن أن تفعله الجراحة التجميلية، لكن لماذا نغير شكل شفاهنا أو حجمها لمجرد أن أحداً آخر يمتلك شفاهًا ممتلئة؟ قد لا يناسبنا هذا الشكل ببساطة."

وأكدت أنها لم تخضع لإجراءات تجميلية جذرية، بل تعتمد على الاعتناء بالبشرة عبر أجهزة تكنولوجية مثل LYMA Laser، وتعتبر أن ممارسة الرياضة اليومية هي السر الحقيقي لحيويتها، وتقول:"أتدرّب مع أعضاء من فريقي في العشرينات من عمرهم. لا أشعر أنني والدتهم، بل نشعر أننا متساوون."

النساء الحقيقيات هن أيقونات الجمال

أطلقت بوبي سهام النقد على معايير الجمال النمطية التي تروج لها الشهيرات، مضيفة: "الجمال الحقيقي أراه في المرأة التي تذهب لاصطحاب طفلها من الحضانة، ولديها ثوانٍ لتبدو بمظهر جيد. لا في من تقضي ست ساعات في النادي الرياضي وساعتين مع خبير مكياج." وترى أن المرأة القوية والواثقة لا تحتاج إلى إخفاء حقيقتها، بل أن تحتفل بها.

المكياج بعد سن معينة: تعزيز لا إخفاء

بوبي براون وLYMA: حين يلتقي الجمال الحقيقي بالقوة الداخلية - الصورة من العلامة

عن أكبر الأخطاء الشائعة في استخدام المكياج بين النساء بعد منتصف العمر، تقول بوبي: "الكثير من المكياج التقليدي لا يُجامل البشرة بعد عمر معين. لذلك أسست Jones Road لتقديم مستحضرات تمنحك مظهراً رائعاً وفورياً."

وتضيف أن الجمال الحقيقي ليس في أن نبدو متصنعات، بل أن نشعر بالقوة عندما نبدو أكبر ونشعر بأننا في أفضل حالاتنا.

LYMA: حيث تلتقي التكنولوجيا بالجمال والتمكين

بحسب لوسي غوف، مؤسسة LYMA، فإن الحملة لا تحتفي فقط بإنجازات النساء، بل بالقرارات اليومية والطقوس التي تمنحهن القوة.

"في LYMA، نؤمن أن التكنولوجيا الحديثة مثل جهاز LYMA Laser ليست فقط وسيلة للعناية بالبشرة، بل أداة قوة تعزز الثقة، وتدعم النساء وهن يقدن ويبتكرن ويُلهمن."

ضيفات مميزات كل أسبوع

بعد بوبي براون، ستستمر سلسلة Power Women على مدار شهر سبتمبر، مستضيفة شخصيات بارزة مثل:

إيفا ألكسندريديس، مؤسسة 111Skin

جوانا تشيك، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة للمشاهير

وستغوص الحلقات في الجانب الشخصي والعميق من حياة هؤلاء النساء، كاشفة أسرار التوازن، الذهنية العالية، والطقوس اليومية التي تحافظ على أدائهن في القمة.

الجمال كوسيلة للتمكين

سلسلة Power Women ليست مجرد حملة تسويقية، بل دعوة لإعادة النظر في معايير الجمال، وتقدير القوة الكامنة في البساطة، الصدق، والاهتمام بالنفس.

كما تقول بوبي براون: "Still Bobbi... ما زلت أنا. الجمال أن تبدو كما أنت، وتشعر أنك في مكانك الصحيح." تابعي الحلقة على هذا الرابط