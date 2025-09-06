مكياج وتسريحات شعر النجمات في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 6 سبتمبر 2025 11:06 مساءً - في ختام الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تسابقت النجمات على تقديم إطلالات جمالية آسرة مزجت بين بريق الموضة وسحر المكياج وتسريحات الشعر في ليلة احتفالية اختتمت بها فعاليات أحد أبرز المهرجانات العالمية. بعض النجمات فضّلن المكياج الطبيعي المضيء الذي يفيض بالنضارة والأنوثة، مع بشرة متوهجة وشفاه ناعمة تعكس جاذبية رقيقة، فيما اختارت أخريات التوجه نحو الألوان القوية والظلال الدراماتيكية، التي أضفت على العيون عمقاً وسحراً خاصاً.

أما تسريحات الشعر، فجاءت بدورها متنوعة بين التسريحات المرفوعة الكلاسيكية التي تليق بجلال أجواء الختام وتضفي لمسة من الفخامة الملكية، وبين التموجات الطبيعية الناعمة، وصولاً إلى التسريحات المبللة.

هكذا، أكدت النجمات في أمسية الختام أن الجمال لا يقتصر على تفاصيل منفردة، بل هو مزيج متناغم من الألوان والتسريحات والجرأة في الاختيارات.

في الآتي، "الخليج 365" تستعرض لك أبرز الإطلالات الجمالية للنجمات على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بدورته الـ 82. فأي إطلالة أعجبتك أكثر؟!

أليساندرا أمبروسيو بمكياج مشرق وتسريحة الويفي المنسدل

أليساندرا أمبروسيو Alessandra Ambrosio - تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

في حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تألقت العارضة البرازيلية أليساندرا أمبروسيو Alessandra Ambrosio بإطلالة جمالية آسرة خطفت القلوب على السجادة الحمراء. اختارت مكياجاً مشرقاً ارتكز على بشرة متوهجة تفيض بالنضارة، مع لمسة برونزية دافئة عززت من ملامحها الطبيعية، فيما زُيّنت عينيها بظلال ناعمة. أما الشفاه فجاءت بلون وردي نيود منحها لمسة من الرقي العصري، متوازنة تماماً مع باقي تفاصيل الإطلالة. وأنهت إطلالتها بتسريحة الويفي المنسدل بخصلات متموجة طبيعية مع فرق وسطي بسيط، لتضفي على حضورها لمسة رومانسية تنسجم مع أجواء الختام.

شين زيلي بأيلاينر مسحوب وتسريحة الكعكة

Embed from Getty Images

سحرت النجمة الصينية شين زيلي Xin Zhilei الحضور في حفل ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بإطلالة جمالية غلب عليها الطابع الرومانسي الهادئ. فقد اختارت مكياجاً ناعماً ارتكز على الأيلاينر المسحوب بخط دقيق عزز من سحر عينيها، بينما أضافت الشفاه الوردية المشرقة إشراقة طبيعية انعكست على كامل إطلالتها. أما البشرة فجاءت نقية ومضيئة بتقنية "المكياج الزجاجي" التي أبرزت صفاءها وأعطتها مظهراً راقياً.

ولم تقل تسريحة الشعر جاذبية، إذ اعتمدت الكعكة المنخفضة الأنيقة، لتكشف عن تفاصيل وجهها بلمسة راقية تعكس البساطة الممزوجة بالفخامة.

إمانويلا فانيلي بمكياج سموكي وتسريحة مموجة منسدلة

إمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

أطلت النجمة والكاتبة الإيطالية إمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli في ختام مهرجان فينيسيا 2025، بإطلالة جمالية ناعمة وأنيقة. فقد اختارت مكياجاً بسيطاً وراقياً ارتكز على مكياج عيون سموكي، مع لمسات من الظلال الترابية الدافئة التي منحت ملامحها عمقاً متناغماً. أما شفاهها، فزُيّنت بلون وردي طبيعي أضفى لمسة من الإشراقة الأنثوية على إطلالتها. وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة بخصلات منسدلة براقة على الأكتاف، لتمنحها مظهراً عفوياً يعكس جمالاً بسيطاً لكنه متقن.

لونا ويدلر بأحمر شفاه قوي وتسريحة كاريه قصير

Embed from Getty Images

أبهرت النجمة السويسرية لونا ويدلر Luna Wedler الحضور في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بإطلالة جمالية قوية وحيوية، حيث اعتمدت مكياجاً لافتاً ارتكز على أحمر الشفاه القوي باللون العنابي الداكن الذي منحها حضوراً متألقاً وجاذبية خاصة على السجادة الحمراء. وجاءت بشرتها ناعمة ومضيئة بلمسات طبيعية، فيما اكتفت بعيون ناعمة محددة بخط من الكحل الناعم، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. أما الشعر، فاختارته ويدلر قصيراً بأسلوب الكاريه الأملس مع فرق وسطي بسيط، ما أضاف لمسة عصرية على إطلالتها.

أديل إكساركوبولوس بأيلاينر مجنح وتسريحة مبللة

أديل إكساركوبولوس Adele Exarchopoulos- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

في ختام مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تألقت النجمة الفرنسية أديل إكساركوبولوس Adele Exarchopoulos بإطلالة جمالية جريئة ولافتة عكست شخصيتها العصرية. فقد اختارت مكياجاً ركّز على الأيلاينر المجنح بأسلوب ناعم وممدود، زاد من سحر عينيها ومنحها نظرة واثقة، إلى جانب تكثيف رموشها بالماسكرا. وزينت شفاهها بلون شفاه نيود وردي عزز من توازن الإطلالة وأبقى التركيز على العيون. وكان شعرها الأكثر جرأة في إطلالتها، حيث اعتمدت تسريحة الشعر القصير المبلل مع الغرة القصيرة بأسلوب غير تقليدي، منحها لمسة عصرية شبابية تعكس قوة الحضور وجرأة الاختيار.

تاتيانا لوتر بمكياح ناعم وشعر كلاسيكي

تاتيانا لوتر Tatiana Luter- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

بدورها، تألقت النجمة الإيطالية تاتيانا لوتر Tatiana Luter على السجادة الحمراء في حفل ختام مهرجان فينيسيا 2025 بدورته الـ 82، بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية. فقد تألقت بمكياج متوازن ارتكز على بشرة ناعمة متوهجة بلمسة طبيعية، مع عيون محددة بخطوط دقيقة أبرزت نظرتها بسحر هادئ، فيما جاءت الشفاه بلون وردي نيود أنيق منحها لمسة أنثوية متكاملة مع ملامحها. واعتمدت تسريحة شعر بخصلات ويفي ناعمة مع فرق وسطي أنيق، ما أضفى على حضورها لمسة أنثوية تناغمت مع فستانها الأسود الكلاسيكي.

كوثر بن هنية بمكياج دافئ وتسريحة مموجة متوسطة الطول

Embed from Getty Images

من جهتها، تألقت المخرجة التونسية كوثر بن هنية Kaouther Ben Hania بإطلالة جمالية متوازنة بين القوة والأنوثة. فقد اختارت مكياجاً ناعماً بلمسات دافئة، ارتكز على تظليل الجفون بتدرجات الظلال البنية الناعمة، ما منحها لمسة دفء متناغمة مع لون بشرتها، إلى جانب تكثيف الرموش بالماسكرا. أما الشفاه فزيّنتها بدرجة طبيعية هادئة حملت طابعاً راقياً وبسيطاً. وعلى صعيد الشعر، بدت أنيقة بتسريحة الشعر متوسط الطول المموج مع الفرق الجانبي للغرة، حيث انسدلت الخصلات بتموجات طبيعية أضافت حيوية لإطلالتها.