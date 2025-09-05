مكياج وتسريحات شعر النجمات في مهرجان فينيسيا 2025 بيومه التاسع يسرقان الأضواء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بدورته الـ82، تحوّلت إطلالات النجمات الجمالية إلى لوحات فنية تجمع بين الرقي والجرأة. فالمكياج جاء متناغماً مع أجواء هذا الحدث المميز؛ حيث تنوّعت الصيحات بين بشرة طبيعية مضيئة تفيض بالنضارة، وشفاه متلونة بدرجات متناقضة بين الوردي الهادئ والأحمر القوي، الذي لا يغيب عن المناسبات العالمية. أما العيون، فكانت ساحة للإبداع بين السموكي الكلاسيكي والظلال الميتاليك المشرقة التي أضفت لمسات عصرية على الملامح. ولم تكن تسريحات الشعر أقل سحراً؛ إذ تنوعت بين التموجات الطبيعية المنسدلة بحرية التي تعكس أنوثة عفوية، إلى الأنيقة الكلاسيكية، وصولاً إلى الشعر المرفوع؛ لتقدّم صيحات مُلهمة لعاشقات الجمال حول العالم.

في الآتي، "الخليج 365" تسلّط الضوء على مكياج وتسريحات شعر النجمات في الي وم التاسع من مهرجان فينيسيا 2025 بدورته الـ82،؛ حيث تحوّلت كل إطلالة إلى توقيع جمالي خاص، يترك بصمة على ذاكرة الموضة والجمال.

فرانسيسكا أوليا بأحمر شفاه بارز وتسريحة ذيل الحصان

لفتت النجمة فرانسيسكا أوليا Francesca Olia الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 بدورته الـ82، بإطلالة جمالية أيقونية ارتكزت على سحر البساطة الممزوجة بالقوة. فقد اختارت مكياجاً كلاسيكياً بلمسة عصرية، وجاءت بشرتها مخملية بلمعانٍ طبيعي ناعم، فيما برزت عيناها برسمة أيلاينر مجنّح رفيع، منحها جاذبية متجددة من دون مبالغة. أما العنصر الأبرز في إطلالتها، فكان بلا شك أحمر الشفاه القوي باللون الأحمر الصارخ، الذي منح حضورها على السجادة الحمراء قوة درامية لا تُقاوم، وأكّد أن هذه الدرجة لا تزال من أبرز الصيحات الخالدة في عالم الجمال. من جهة الشعر، اختارت تسريحة ذيل الحصان المنخفضة، التي عكست أناقة رسمية، وسمحت لمكياجها أن يتصدّر المشهد.

جينيفر سيربي بمكياج وردي وتسريحة شينيون مشدودة

في إطلالة خلابة تنبض أنوثة وجاذبية، تألّقت النجمة جينيفر سيربي Jennifer Serpi على السجادة الحمراء لفيلم "Elisa" في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 بدورته الـ82، بفستان أحمر، ونسقت معه مكياجاً وردياً ناعماً، ارتكز على بشرة متوهجة طبيعية، مع لمسة من البلاشر الوردي الذي منح وجنتيها إشراقة حيوية. وبرزت عيناها بظلال عيون وردية خفيفة مترافقة مع ماسكرا كثيفة عزّزت جمال نظرتها، بينما اكتملت الإطلالة بلمسة أنثوية من أحمر الشفاه الوردي المشرق الذي انسجم بتناغم تام مع لون فستانها الأحمر. وأنهت إطلالتها، بتسريحة الشينيون المشدود مع الفرق الجانبي، التي أظهرت ملامحها بوضوح، وأضافت لمسة كلاسيكية أنيقة إلى حضورها.

لورا بارث بمكياج سموكي وتسريحة ويفي منسدلة

النجمة لورا بارث Laura Barth، تألقت على السجادة الحمراء لفيلم "Elisa" خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 بدورته الـ82، بإطلالة جمالية عكست سحر القوة والأنوثة في آنٍ واحدٍ. فقد اختارت مكياجاً سموكي درامياً، ارتكز على درجات الأسود والرمادي الداكن، التي منحت عينيها عمقاً آسراً، مع لمسة من الماسكرا الكثيفة التي عززت جاذبيتها. أما البشرة فجاءت طبيعية بإشراقة ناعمة؛ لتسمح للعيون أن تكون العنصر الأبرز في إطلالتها، بينما أتت الشفاه بأحمر شفاه نيود أنيق، حافظ على توازن الطلة. واعتمدت لورا بارت تسريحة الويفي الناعم مع الفرق الجانبي، التي انسدلت بخفة على كتفيها، مانحة حضورها مزيجاً من البساطة والعصرية.

ليليانا بوتوني بأحمر شفاه برغندي قوي وتسريحة الكعكة المنخفضة

على السجادة الحمراء لفيلم Hateshinaki Scarlet، خلال مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 بدورته الـ82، خطفت النجمة ليليانا بوتوني Liliana Bottone الحضور بإطلالة جمالية راقية، ارتكزت على تناغم الألوان وقوة التفاصيل. فقد اختارت مكياجاً أنثوياً ناعماً للعيون ارتكز على ظلال وردية هادئة أضاءت نظرتها، فيما جاء أحمر الشفاه القوي باللون الأحمر الداكن؛ ليشكّل نقطة ارتكاز أساسية في إطلالتها، مضيفاً إلى إطلالتها جرأة لافتة. أما البشرة فجاءت طبيعية بإشراقة ناعمة. وأكملت إطلالتها بتسريحة منخفضة مع غرة جانبية منسدلة بخفة، منحتها لمسة كلاسيكية أنيقة، انسجمت بسلاسة مع مكياجها الفاخر وفستانها الراقي.

باربرا رونكي بمكياج عيون بارز وتسريحة ذيل الحصان المنخفض

باربرا رونكي Barbara Ronchi مه مهرجان فينيسيا 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

خلال عرض فيلم Elisa، في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 بدورته الـ82، تألقت النجمة باربرا رونكي Barbara Ronchi بإطلالة جمالية كلاسيكية. فقد اختارت مكياجاً ناعماً، يركز على إشراقة البشرة الطبيعية، مع لمسة من البلاشر الوردي، الذي أضفى توهجاً أنثوياً على وجنتيها. وبرزت عيناها بظلال عيون ترابي خفيف مع ماسكرا كثيفة، عزّزت من سحر نظرتها، فيما تزيّنت شفاهها بلون نيود. وأنهت إطلالتها بتسريحة ذيل الحصان المنخفض المشدود مع فرق وسطي للغرة، ما أبرز ملامح وجهها الناعمة، وأضاف لمسة كلاسيكية راقية تليق بهذا الحدث الضخم.

فاليريا غولينو بمكياج عيون ميتاليك وتسريحة كيرلي

فاليريا غولينو Valeria Golino من مهرجان فينيسيا 2025 - تصوير: يوسف بوهوش خاص الخليج 365





من جهتها، تألّقت النجمة فاليريا غولينو Valeria Golino، بإطلالة جمالية جمعت بين العفوية والجرأة. فقد اعتمدت مكياجاً درامياً، ركّز على الأيلاينر الأسود العريض وظلال العيون الميتاليك، التي منحت نظرتها قوة آسرة وجرأة ملفتة، فيما جاءت بشرتها طبيعية بإشراقة خفيفة سمحت للعيون أن تكون نقطة الارتكاز الأساسية. أما أحمر الشفاه فاختارته بلون نيود هادئ، ما حافظ على توازن الإطلالة، ومنحها لمسة عصرية أنيقة. وزينّت شعرها القصير بتسريحة الكيرلي مع غرة أمامية ناعمة، منحتها مظهراً حيوياً وشاباً.

ألبا باريتي بمكياج ناعم وتسريحة البوب المموج

بدورها، تألقت النجمة ألبا باريتي Alba Parietti بإطلالة جمالية مفعمة بالأنوثة والجاذبية. فقد نسّقت مع فستانها الأحمر البرّاق مكياجاً متألقاً، ارتكز على بشرة مشرقة بلمسة برونزية، عكست دفئاً ونضارة، مع كونتور ناعم أبرز ملامح وجهها بمهارة. أما عيناها، فجاءت مظللة بظلال دخانية بدرجات بنية مع لمسة من الهايلايتر عند الزاوية الداخلية، ما أضفى عمقاً لافتاً على نظرتها. واكتملت الإطلالة بلمسة من أحمر الشفاه النيود المائل إلى الوردي الذي وازن قوة الفستان الأحمر بلمسة رقيقة وأنيقة. واختارت تسريحة البوب المموج القصير مع غرة جانبية ناعمة، منحتها لمسة شبابية عصرية، وأبرزت حيوية إطلالتها.

هانا ماي بمكياج عيون داكن وتسريحة مالسة مفرودة

أما النجمة هانا ماي Hana Mai، فقد تألقت في اليوم التاسع من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بإطلالة جمالية آسرة، جمعت بين الجرأة والنعومة في آنٍ واحدٍ؛ حيث اختارت مكياج عيون سموكي داكناً، عزّز سحر نظرتها، ومنحها عمقاً درامياً لافتاً، مع لمسة من الظلال السوداء الممزوجة بالتدرجات الرمادية، التي أبرزت شكل العين بأسلوب أنثوي قوي. أما البشرة فجاءت طبيعية بتوهج ناعم، فيما اكتملت الإطلالة بلمسة من أحمر الشفاه النيود المائل إلى الوردي الذي حافظ على توازن الطلة. واعتمدت تسريحة الشعر المفرود الطويل مع فرق جانبي، الذي انسدل بسلاسة على كتفيها؛ ليزيد من جاذبية إطلالتها، ويمنحها مظهراً أنثوياً راقياً.