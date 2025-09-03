تسريحات شعر ويفي وكيرلي من نجمات مهرجان فينيسيا 2025.. لمسة أنثوية ناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 3 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - في كل عام يطل علينا مهرجان فينيسيا السينمائي كأحد أهم المحافل الفنية العالمية التي تجمع بين الفن السابع وسحر الموضة والجمال. وعلى السجادة الحمراء، لا يقتصر التنافس على الأفلام وحبكة السيناريوهات، بل يمتد ليشمل إطلالات النجمات اللواتي يتألقن بتسريحات شعر استثنائية تضفي عليهن لمسة من الرقي والأنوثة. ومن بين أكثر التسريحات حضوراً ولافتاً للأنظار، نجد الشعر الويفي والكيرلي بأساليبهما المختلفة، حيث تجمع هذه التموجات الطبيعية بين العفوية والفخامة في آن واحد.

الويفي والكيرلي لم يعودا مجرد صيحة عابرة، بل أصبحا رمزاً للجاذبية الكلاسيكية والمعاصرة التي تناسب السهرات الكبرى مثل مهرجان فينيسيا. فالنجمات يحرصن على إبراز جمالهن بأسلوب يبدو بسيطاً للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة مدروس بعناية ليمنح الوجه إشراقة طبيعية ويكمل تفاصيل الفستان والمكياج. وبين الشعر المنسدل بتموجات واسعة تضفي لمسة رومانسية حالمة، وتسريحات الكيرلي الحيوية التي تعكس الجرأة والثقة بالنفس، برزت العديد من الإطلالات التي سرقت الأضواء وعدسات الكاميرات.

سنأخذك في جولة على أبرز تسريحات الشعر الويفي والكيرلي التي خطفت الأنظار في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، لتستوحي منها إطلالتك الخاصة وتضيفي لمسة من هوليوود إلى سهراتك.

غريتا غيروينغ بإطلالة ويفي قصير

اختارت غريتا غيروينغ Greta Gerwing تسريحة ويفي قصير يصل حتى الأذنين، بفرق جانبي غير واضح تنساب معه خصل ناعمة على الوجه. أضفت الغرة الجانبية لمسة من الحيوية والنعومة على شعرها الأشقر، لتظهر بإطلالة بسيطة وعصرية في الوقت نفسه.

مولي غوردن بتسريحة كيرلي طبيعية

تألقت مولي غوردن Molly Gordon بشعرها الكيرلي الطبيعي الذي انسدل بحرية على ظهرها وكتفيها. الفرق غير المرتب أضفى لمسة عفوية وحيوية على إطلالتها، لتبدو طبيعية وأنيقة من دون أي تكلف، مع إبراز جمال شعرها الطويل.

جيوليا مانزا بتموجات كيرلي ناعمة

ظهرت جيوليا مانزا Giulia Maenza بشعر أشقر كيرلي ينسدل بانسيابية على كتفيها. اعتمدت فرقاً بسيطاً من الوسط ليمنحها إطلالة كلاسيكية وراقية، توازن بين النعومة والرقي وتبرز جمال ملامحها الطبيعية.

إيمانويلا فانيلي بشعر كيرلي ذهبي

خطفت إيمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli الأنظار بشعرها الذهبي الكيرلي الذي انسدل على كتفيها بفرق أوسطي متناسق. الغرة التي انسدلت على جانبي وجهها أضافت جاذبية خاصة، ومنحت إطلالتها مزيجاً من الأنوثة الكلاسيكية والعصرية.

بياتريس فينيزي بتسريحة ويفي على جنب

تألقت بياتريس فينيزي Beatrice Venezi بشعر ويفي مميز بدرجات لونية تجمع بين الجذور الداكنة والأطراف الشقراء الفاتحة. انسدل شعرها على جانب واحد بينما جمعت الجانب الآخر خلف الأذن، لتمنح إطلالتها لمسة متجددة وأنيقة.

باريس جاكسون بكيرلي بسيط

اعتمدت باريس جاكسون Paris Jackson تسريحة كيرلي بسيطة، انسدل شعرها الطويل على ظهرها بحرية مع غرة على جانبي الجبهة. بدت إطلالتها أنثوية بامتياز، حيث مزجت بين البساطة والرقي بشكل طبيعي ولافت للنظر.

أليسيا لانزا بويفي كلاسيكي

اختارت أليسيا لانزا Alessia Lanza تسريحة ويفي منسدل على الكتفين، بفرق وسطي وبومبيه أنيق من منتصف الرأس. شعرها الذهبي اللامع أعطى انطباعاً كلاسيكياً متألقاً، يعكس طابع الفخامة الذي يناسب أجواء مهرجان فينيسيا.

ميغان ريا بتسريحة كيرلي مرفوع

ظهرت ميغان ريا Megan Ria بتسريحة كيرلي جريئة، حيث رفعت خصلاتها الكيرلي لأعلى، بينما انسدلت غرة كيرلي ناعمة على جبهتها. الإطلالة منحتها مظهراً شبابياً عصرياً يعكس الجرأة والثقة بالنفس.

فاليريا ماريني بإطلالة ويفي مع قبعة

سرقت فاليريا ماريني Valeria Marini الأنظار بلمسة فريدة، إذ ارتدت قبعة كبيرة انسدل من تحتها شعرها الأشقر الفاتح بتسريحة ويفي عريض. هذا الأسلوب جمع بين الفخامة والجرأة، ليمنحها حضوراً استثنائياً ومختلفاً.

إيميلي بلانت بتسريحة ويفي ناعمة

تألقت إيميلي بلانت Emily Blunt بإطلالة أنيقة اعتمدت فيها تسريحة شعر ويفي بسيطة، منسدلاً على كتفيها بفرق وسطي متوازن. لون شعرها البني الفاتح الممزوج بخصلات ذهبية عكس إشراقة طبيعية، وجعل التموجات تبدو أكثر لمعاناً وأناقة على السجادة الحمراء.

تسريحات الشعر الويفي والكيرلي خيار مثالي للمرأة

تبقى تسريحات الشعر الويفي والكيرلي خياراً مثالياً لكل امرأة تبحث عن إطلالة تجمع بين البساطة والجاذبية. ومن وحي نجمات مهرجان فينيسيا السينمائي، يمكنك استلهام تسريحة تلائم شخصيتك وتزيد من ثقتك بنفسك، لتتألقي في كل مناسبة وكأنك على السجادة الحمراء.