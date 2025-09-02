صيحات ألوان شعر من وحي النجمات في اليوم السادس لمهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 11:03 صباحاً - في اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025، شهدت السجادة الحمراء إطلالاتٍ جماليةً آسرةً للنجمات، سواء لجهة الأزياء أو المكياج وحتى تسريحات الشعر. لكن، كان اللافت ألوان صبغات الشعر التي جاءت متناغمة مع أجواء المهرجان العالمية، حيث جمعت بعض النجمات بين الألوان الطبيعية الغنية باللمعان الصحي لإطلالة أنثوية كلاسيكية، فيما فضّلت أخريات اعتماد ألوان جريئة ومشرقة تضيف طابعاً عصرياً لافتاً.

في ما يأتي، "الخليج 365" تسلّط الضوء على أبرز صيحات ألوان الشعر التي تميّزت بها النجمات في اليوم السادس من مهرجان فينيسيا 2025 بدورته الـ82، لتستوحي منها أفكاراً جديدة وتواكبي أحدث صيحات الموضة العالمية.

أماندا سيفريد بلون شعر أشقر ذهبي متدرج

Embed from Getty Images

تألقت النجمة أماندا سيفريد Amanda Seyfried في اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بلون شعرها الأشقر الذهبي المتدرّج بلمسات طبيعية عكست إشراقة ملامحها بأسلوب أنثوي ناعم. فقد اختارت لوناً كلاسيكياً يوازن بين الجذور الداكنة والتدرجات الفاتحة نحو الأطراف، ما منح شعرها بعداً ثلاثي الأبعاد ولمعاناً صحياً. هذا اللون الذي يجمع بين العفوية والأناقة بدا مثالياً مع تسريحة الشعر المنسدل بتموجات خفيفة، ليمنح إطلالتها لمسةً من الرقي العصري الذي يليق بأجواء المهرجان العالمية.

هالسي بلون شعر أسود حالك

Embed from Getty Images

لفتت النجمة هالسي Halsey الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بإطلالتها الأنيقة، ولون شعرها الأسود الحالك، الذي منحها حضوراً قوياً يفيض بالغموض والجاذبية. لون الشعر الأسود العميق انسجم مع قصّة شعرها القصير ذات الغرّة الهندسية الحادة، ليعكس أسلوباً عصرياً متمرّداً بعيداً عن الكلاسيكيات المعتادة على السجادة الحمراء. هذه الصبغة، عزّزت من ملامح هالسي الدراماتيكية، لتجعلها أيقونة للجرأة في اختيار الإطلالة الجمالية.

إميلي بلانت بلون شعر بني لولايت

Embed from Getty Images

النجمة إميلي بلانت Emily Blunt لفتت الأنظار بإطلالة أنثوية، عزّزها اختيارها لصيحة صبغة الشعر البني المحمر التي أضافت بعداً دافئاً ومشرقاً إلى ملامحها. هذا اللون العصري الممزوج بلمسات ذهبية خفيفة منح شعرها حيويةً استثنائيةً تنعكس بإشراقة أنثوية، خصوصاً مع تسريحة الويفي بتموجات ناعمة منسدلة التي أبرزت جمال الصبغة تحت أضواء الكاميرات. البني اللولايت يُعتبر من أبرز ألوان الشعر الرائجة لهذا الموسم، فهو يجمع بين الرقي الكلاسيكي والجرأة العصرية، ما يجعله خياراً مثالياً للنجمات اللواتي يبحثن عن إطلالة متجددة على السجادة الحمراء.

فيولا بريتيجون بلون شعر بني نحاسي

Embed from Getty Images

خطفَت النجمة الشابة فيولا بريتيجون Viola Prettejohn الأنظار في اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 باعتمادها صيحة صبغة الشعر البني النحاسي التي منحت إطلالتها لمسة دافئة ومشرقة في آن واحد. هذا اللون الممزوج بلمعان نحاسي ناعم أضفى عمقاً وجاذبية على خصلاتها المموجة بخفة، ليعكس إشراقة طبيعية تليق بأجواء النهار كما تتناغم مع أجواء السجادة الحمراء.

صبغة البني النحاسي تُعتبر من صيحات صبغات الشعر الرائجة لهذا الموسم، إذ تجمع بين الطابع العصري والدفء الكلاسيكي، ما يجعلها خياراً مثالياً للنجمات الباحثات عن إطلالة متألقة بعيداً عن المبالغة.

بياتريس فينيزي بلون شعر أشقر ثلجي

Embed from Getty Images

في اليوم السادس من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تألقت النجمة بياتريس فينيزي Beatrice Venezi على السجادة الحمراء بإطلالة راقية تنبض رقياً، لا سيما باعتمادها صيحة صبغة الشعر الأشقر الذهبي التي عززت من فخامة إطلالتها. هذا اللون البراق أضفى على خصلاتها المتموجة لمسةً من الإشراق، ليعكس تدرجات الشمس الذهبية ويمنحها حضوراً متلألئاً تحت أضواء الكاميرات. ومع فستانها الأسود الكلاسيكي، بدا الأشقر الذهبي خياراً مثالياً يوازن بين الرقي والجرأة، مؤكداً أن هذا اللون سيبقى أيقونةً من أيقونات الجمال في المواسم المقبلة. بإطلالتها هذه، أثبتت النجمة أن اللون الأشقر الذهبي سيظل من أكثر الصيحات طلباً على السجادة الحمراء، لما يحمله من جاذبية كلاسيكية تتجدد مع كل موسم.

صوفيا ريسينغ بلون شعر بني كلاسيكي

Embed from Getty Images

على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025، خطفت النجمة صوفيا ريسينغ Sofia Resing الأنظار بصبغة شعرها البني الكلاسيكي الذي منحها جاذبيةً استثنائيةً تجمع بين الفخامة والأنوثة. فالشعر البني بتدرجاته المختلفة لطالما كان رمزاً للأنوثة والجمال، ومع خصلاته الملساء التي انسدلت بانسيابية على كتفيها، أضافت إطلالتها لمسةً دراميةً متألقةً تناسب أجواء الحدث العالمي. هذا اللون البراق عزّز ملامح وجهها وحدّد عينيها المسحوبتين بالكحل الأسود بأسلوب أيقوني، ليؤكد أن الشعر البني لا يزال واحداً من أكثر صيحات صبغات الشعر رواجاً على السجادة الحمراء.

منى فاستفولد بلون شعر أشقر بلاتيني

Embed from Getty Images

على سجادة مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، تألقت النجمة منى فاستفولد Mona Fastvold بصبغة الشعر الأشقر البلاتيني التي منحتها حضوراً لافتاً يفيض بالقوة العصرية والنعومة الراقية في آن واحد. هذا اللون الفاتح الجريء يُعتبر من أبرز صيحات الموسم، إذ يضيء الملامح ويعكس جرأة أنثوية لا تخلو من الأناقة الكلاسيكية. وقد انسجم الأشقر البلاتيني مع إطلالتها البسيطة والمتقنة، ليبرز توازنها الجمالي بين الأسلوب العصري واللمسة السينمائية الفاخرة.