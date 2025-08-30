تسريحات شعر النجمات في مهرجان فينيسيا 2025 بيومه الثالث.. بين الأناقة والجرأة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 11:02 صباحاً - في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا 2025 بدورته الـ82، تحوّلت السجادة الحمراء إلى مسرح ينبض بالإبداع؛ حيث تنافست النجمات على تقديم إطلالات جمالية آسرة، جمعت بين الفخامة والرقي من جهة، والجرأة العصرية من جهة أخرى. وقد شكّلت تسريحات الشعر العنوان الأبرز في المشهد؛ إذ تنوّعت بين الرفعات الكلاسيكية، والتموجات الطبيعية، إلى جانب التسريحات العصرية الجريئة التي منحت النجمات حضوراً متفرّداً يُواكب فخامة الحفل. هذا التنوع اللافت في الأساليب عكس شخصية كل نجمة وطريقة تعبيرها عن نفسها؛ ليجعل من اليوم الثالث مناسبة خاصة تفيض بإيحاءات جمالية تُواكب صيحات الموضة العالمية، وتُلهم عاشقات الجمال حول العالم.

فيما يأتي، تستعرض لكِ "الخليج 365" باقة من أجمل تسريحات شعر النجمات في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا 2025 بدورته الـ82. أي إطلالة لفتت انتباهكِ أكثر؟ شاركينا رأيك.

جوليا روبرتس بتسريحة تموجات عريضة

جوليا روبرتس Julia Roberts في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

في إطلالة أنثوية آسرة، خطفت النجمة جوليا روبرتس Julia Roberts الأنظار على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، خلال حضورها العرض الأول لفيلم After The Hunt، بإطلالة شعرها المموج بتموجات عريضة وناعمة، فقد اختارت تسريحة تعكس عفويتها ورقيها في الوقت نفسه؛ حيث انسدلت خصلات شعرها الطويل بلونها البني مع لمسات نحاسية دافئة؛ لتمنح وجهها إشراقة طبيعية تُزيد من جاذبية ابتسامتها الشهيرة.

ريا أبي راشد بتسريحة شعر مرفوعة مشدودة

Embed from Getty Images

في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، أبهرت الإعلامية المتألقة ريا أبي راشد الحضور بتسريحة شعر مرفوعة أنيقة، عكست رصانتها وجاذبيتها في آنٍ واحد. فقد اختارت رفعة شعر ناعمة ومشدودة، سمحت بإبراز تفاصيل وجهها المشرق ومكياجها المتناغم مع إطلالتها الفاخرة. هذه التسريحة الكلاسيكية المائلة إلى البساطة المدروسة، شكّلت الخيار الأمثل لفستانها الأخضر المزيّن بالأسود؛ حيث منحتها حضوراً راقياً يفيض بالأنوثة والفخامة على السجادة الحمراء.

إيزابيلي فونتانا بتسريحة شعر مالسة كلاسيكية

إيزابيلي فونتانا Isabeli Fontana في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي

في إطلالة خلابة، تألّقت العارضة العالمية إيزابيلي فونتانا Isabeli Fontana على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بدورته الـ 82، بتسريحة شعر مالسة منسدلة، أبرزت أنوثتها وجمال ملامحها ببساطة راقية. فقد اختارت الأسلوب الانسيابي الذي يعكس اللمسة الكلاسيكية، مع فرق وسطي يمنح وجهها توازناً مثالياً ويُزيد من جاذبية إطلالتها الأنيقة. هذه التسريحة المالسة انسجمت بسلاسة مع فستانها الراقي المزيّن بالتطريزات اللامعة؛ لتمنحها حضوراً متكاملاً يجمع بين العصرية والفخامة.

جينتا بيكو بتسريحة بيتش ويفي

Embed from Getty Images

في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، خطفت النجمة جينتا بيكو Ginta Biku الأنظار بتسريحة شعرها الويفي بتموجات طبيعية واسعة، عزّزت من إشراقة شعرها الأشقر الذهبي؛ لتتماهى بانسيابية مع بريق فستانها الأزرق المرصّع باللمعان. هذا الأسلوب البسيط والراقي في الوقت نفسه منحها إطلالة متوازنة تجمع بين الجاذبية الكلاسيكية والحضور العصري.

سون يي جن بتسريحة شعر الكعكة

Embed from Getty Images



من جهتها تألقت النجمة Son Ye-Jin على السجادة الحمراء في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بتسريحة شعر مرفوعة أنيقة، أبرزت رقي ملامحها، وجعلت حضورها محط الأنظار. فقد اعتمدت رفعة شعر مشدودة باسلوب الكعكة، منحتها إطلالة واثقة، تعكس القوة والبساطة في آنٍ واحد. وكانت خياراً مثالياً لإبراز تفاصيل فستانها الأسود الفاخر؛ حيث أظهرت عنقها وأكتافها بأسلوب أنثوي راقٍ.

نعومي براندو بتسريحة شعر قصير مجعد

Embed from Getty Images

في إطلالة عصرية ولافتة، تألقت النجمة Noemi Brando في اليوم الثالث من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بتسريحة شعر قصيرة مجعّدة، منحتها حضوراً مميزاً وجرأة عفوية على السجادة الحمراء خلال عرض After The Hunt.. فقد اختارت أسلوب الشعر المجعّد الطبيعي مع خصلات أمامية منسدلة بتدرجات ناعمة؛ لتمنح وجهها لمسة شبابية مليئة بالحيوية. التموجات العفوية أضافت بعداً عصرياً لإطلالتها، بينما ساعد الطول القصير على إبراز ملامحها بخفة وأناقة، في توازن مثالي بين البساطة والتميّز.

سيعجبك أيضاً التعرف إلى مهرجان فينيسيا 2025 بيومه الثالث.. المكياج الزهري يطغى على إطلالات النجمات

تمارا كوتيفسكا بتسريحة الغرة الستارة

Embed from Getty Images

لفتت المخرجة تمارا كوتيفسكا Tamara Kotevska الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بتسريحة شعرها العصرية، التي ارتكزت على الغرة الستارة القصيرة المنسدلة على الجبين، ما أضفى لمسة جريئة وملفتة إلى إطلالتها. فقد اعتمدت خصلات شعر نصف مرفوعة، مع ترك الأطراف منسدلة بحرية على الكتفين؛ لتجمع بين البساطة العملية والأسلوب الفني الذي يليق بحضورها كصانعة سينما. هذه التسريحة منحتها مظهراً قوياً يعكس شخصية المرأة المبدعة، فيما جاءت الغرة؛ لتضيف بعداً شبابياً يُوازن بين الرصانة والنعومة.