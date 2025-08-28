مهرجان فينيسيا 2025 بيومه الثاني: بروز صيحة المكياج الطبيعي للنجمات على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 09:59 مساءً - لا يمكن أن تمر فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 بيومه الثاني من دون القيام بجولة على أبرز الصيحات الجمالية التي ظهرت على السجادة الحمراء للمهرجان، والتي لطالما تنبض أنوثة وتجدداً مع كل مرور، لنجمات عالميات تركن عبر السنوات بصمات مميزة في مهرجان فينيسيا، ليس من خلال أعمالهن السينمائية فقط، وإنما عبر أساليب مكياج وتسريحات شعر خطفت الأنظار.

وعبر "الخليج 365"، نقوم بجولة جمالية على أبرز الصيحات التي برزت على السجادة الحمراء لليوم الثاني لمهرجان فينيسيا السينمائي بدورته الـ82، والذي شهد العرض الأول لفيلم النجمة إيما ستون Bugonia.

شفاه غلوسي شفافة ومكياج عيون فضي لامع من إيمانويلا فانيلي

خطفت إيمانويلا فانيلي Emanuela Fanelli الأنظار في اليوم لمهرجان فينيسيا السينمائي 2025؛ بإطلالة عصرية لامعة ارتكزت على مكياج عيون مضيء بظلال فضية براقة وزعت بأسلوب ناعم على كامل الجفن المتحرك، مع لمعة مضيئة عند مدمع العين. الرموش جاءت كثيفة بطبقات ماسكرا سوداء؛ أبرزت عمق نظراتها من دون مبالغة. ولإبراز جاذبية الابتسامة، اعتمدت شفاه غلوسي شفافة بتركيبة مرطبة عكست النعومة والشبابية، مع بشرة مضيئة طبيعية بلمسة هايلايتر ناعمة.

مكياج طبيعي مضيء ومتوهج من إيما ستون

كالعادة، تألقت إيما ستون Emma Stone بإطلالة جمالية راقية وناعمة، حيث اعتمدت مكياجاً طبيعياً مضيئاً يرتكز على بشرة مشرقة بتغطية خفيفة موحدة اللون، مع لمسة بلاشر وردي فاتح على وجنتيها أضاف دفئاً متجدداً. عيناها زيّنتهما بظلال نيود فاتحة مع خطوط أيلاينر رفيعة بالكاد مرئية، فيما جاء أحمر الشفاه بدرجة وردية ساتانية ناعمة أكملت الإطلالة بلمسة أنوثة خالدة.

ظلال عيون داكنة مات وكحل أخضر داخل العين مع الشفاه الطبيعية من بينيديتا بوركارولي

اعتمدت بينيديتا بوركارولي Benedetta Porcaroli أسلوباً جمالياً قوياً يرتكز على مكياج عيون داكن، وُزعت فيه ظلال العيون بعمق على كامل الجفن ودمج بخفة عند الزوايا الخارجية. وزاد الكحل الأخضر داخل العين من عمق النظرات، بلمسة عصرية لافتة. أما الشفاه فجاءت طبيعية بلون نيود ناعم مات، ليبقى التركيز على قوة العيون.

مكياج نيود دافئ مع الكحل الأسود البارز والرموش الجريئة من نجود الرميحي

أطلت نجود الرميحي بإطلالة دافئة تعكس أنوثتها العصرية، حيث اعتمدت مكياجاً نيود بقاعدة مضيئة طبيعية، مع كحل أسود بارز على خط الرموش العلوية، ومدد بخفة عند الأطراف؛ لمنح العين رسمة لوزية جذابة. الرموش جاءت جريئة وكثيفة أضافت بعداً درامياً، بينما اختارت الشفاه بدرجة نيود ناعمة عززت من تناغم اللوك.

مكياج وردي ناعم ومشرق مع الأيلاينر الخفيف على الجفون من أندريا فاسكوفيكس

تألقت أندريا فاسكوفيكس Andrea Waskovics بمكياج رومانسي وردي ناعم، ارتكز على ظلال عيون وردية فاتحة وزعت على كامل الجفن، وأضيف إليها خط أيلاينر خفيف ورفيع على خط الرموش العلوي؛ منح عينيها تحديداً بسيطاً وأنيقاً. أما البشرة فجاءت متوردة بشكل طبيعي، مع شفاه وردية بلمعة خفيفة، أضفت على إطلالتها طابعاً مشرقاً وحيوياً.

مكياج ترابي ناعم من غيليا إيزو

اعتمدت غيليا إيزو Giulia Izzo مكياجاً ترابياً ناعماً مثالياً للسجادة الحمراء، حيث ارتكزت إطلالتها على تدرجات البيج التي دمجت بسلاسة على الجفون مع لمسات ماسكرا طبيعية. البشرة جاءت خالية من أي تكلف بتغطية مخملية مضيئة، فيما اختارت الشفاه بدرجة نيود ساتانية عكست بساطة الإطلالة ورقيها في آن واحد.

مكياج خفيف بنغمات زهرية مع الأيلاينر الرفيع المسحوب من ناتالي باراغوني

بدت ناتالي باراغوني Natalia Paragoni بإطلالة عفوية شبابية، حيث اختارت مكياجاً خفيفاً بنغمات زهرية ناعمة على العيون، مع خط أيلاينر رفيع مسحوب بأسلوب دقيق؛ منحها نظرات مسحوبة بلمسة أنثوية رقيقة. الرموش جاءت طبيعية وطويلة، أما الشفاه فاختارت لها لوناً زهرياً نيود بتركيبة لامعة شفافة.

مكياج عيون رمادي مات مع الشفاه النيود المخملية من فالنتينا كاباسي

تألقت فالنتينا كاباسي Valentina Cabassi بأسلوب أكثر جرأة، حيث ارتكز مكياجها على ظلال عيون رمادية مات، وزعت بكثافة متوسطة على الجفون مع دمجها بخفة نحو الخارج، ما منحها نظرات درامية ناعمة، وتم تعزيز حجم العين بالرموش الطويلة. وأكملت مكياجها بشفاه نيود بني مخملية بلون بيج فاتح، زادت من رقي الإطلالة وحافظت على توازنها.

صيحات مكياج مهرجان فينيسيا 2025 في يومه الثاني.. تنوع متجدد بين اللمعان والبساطة

من خلال الجولة الجمالية على السجادة الحمراء لليوم الثاني من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بدا واضحاً أن النجمات فضّلن المزج بين الصيحات الطبيعية المشرقة واللمسات الجريئة المتجددة. فالبشرة المتوهجة الموحدة اللون شكلت القاسم المشترك، مع حضور بارز للشفاه النيود الشفافة أو اللامعة، إلى جانب اعتماد بعض الدرجات القوية كالبرغندي والوردي الحيوي. أما العيون فقد تنوعت بين الظلال الترابية الناعمة واللمسات اللامعة بالفضي أو الذهبي، وصولاً إلى الكحل الأخضر أو الأسود الجريء، الذي أضفى على بعض الإطلالات بعداً عصرياً لافتاً. وهكذا، أكد اليوم الثاني من المهرجان أن جماليات السجادة الحمراء لهذا العام ستسير بخطى واثقة نحو مزيج متناغم؛ يجمع بين النعومة الكلاسيكية والجرأة العصرية.